|
Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Крупском районе открылся Региональный центр развития предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты в сфере бизнеса готовы бесплатно помочь как опытным, так и новичкам в их деле.
Группа из 350 человек получит шанс найти инвесторов. Сейчас идет набор желающих.
Кто сказал, что автомобиль – это не женское дело? Елена Новицкая готова доказать обратное. Наравне с братом она управляет станцией техосмотра и магазином автозапчастей. Их бизнесу уже 20 лет. Когда-то его запустил отец, но позже передал управление детям.
Елена Новицкая, предприниматель:
Елена и бухгалтерию вести может, и клиента в случае чего проконсультировать. Но недавно женщина поняла – пора расширяться, в том числе за пределы Крупок. Для начала бизнесвумен решила посоветоваться со специалистами. Тем более, недавно в районе заработал первый центр развития предпринимательства. Здесь шефство над делом Елены возьмет бизнес-консультант, который поможет составить дальнейший план действий.
Зоя Кожемяко, начальник центра развития банковских услуг:
Людмила Гур, менеджер проекта:
Елена Новицкая:
Для Елены и других предпринимателей это возможность поделиться опытом, провести и посетить мастер-классы. К сожалению, пока что мероприятия откладываются из-за эпидемической ситуации.
Вероника Сайко, корреспондент:
Главная задача центра предпринимательства – доказать местным жителям, что успешно вести бизнес и зарабатывать можно даже в самых отдаленных уголках области. Сейчас в Минской области восемь подобных заведений. Еще один центр в декабре заработает в Борисове.
Читайте также:
Сколько жителей Минска в 2020 году получили господдержку для открытия собственного дела?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Крупском районе открылся Региональный центр развития предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты в сфере бизнеса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)