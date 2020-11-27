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Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

27.11.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Крупском районе открылся Региональный центр развития предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты в сфере бизнеса готовы бесплатно помочь как опытным, так и новичкам в их деле.

Группа из 350 человек получит шанс найти инвесторов. Сейчас идет набор желающих.

С первыми участниками проекта познакомилась Вероника Сайко.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Кто сказал, что автомобиль – это не женское дело? Елена Новицкая готова доказать обратное. Наравне с братом она управляет станцией техосмотра и магазином автозапчастей. Их бизнесу уже 20 лет. Когда-то его запустил отец, но позже передал управление детям.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Елена Новицкая, предприниматель:
Мой брат Александр занимается по части СТО, а я занимаюсь торговлей. Мы соединяемся в одно целое и движем наш бизнес.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Елена и бухгалтерию вести может, и клиента в случае чего проконсультировать. Но недавно женщина поняла – пора расширяться, в том числе за пределы Крупок. Для начала бизнесвумен решила посоветоваться со специалистами. Тем более, недавно в районе заработал первый центр развития предпринимательства. Здесь шефство над делом Елены возьмет бизнес-консультант, который поможет составить дальнейший план действий.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Зоя Кожемяко, начальник центра развития банковских услуг:
Основными задачами этой программы является создание экосистемы, которая будет обеспечивать кооперацию как крупного бизнеса, так и малого бизнеса – кооперация бизнеса и сфер различных социальных.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Людмила Гур, менеджер проекта:
Должно быть отобрано 350 молодых людей, которые либо имеют навыки ведения бизнеса, либо не имеют этих навыков, которые получат возможность пройти обучение по различным направлениям, включая бизнес-ориентирование, профориентацию.

Первые идеи по развитию уже есть. Елена решила заниматься не только автомобильным бизнесом.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Елена Новицкая:
Мы пробуем новые ниши. В этом году тестировали мы продажи растений декоративных, садовых. Так как у нас город маленький, у нас нет этого садового центра. А мы подумали: почему бы нам не сделать людям приятное?

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Для Елены и других предпринимателей это возможность поделиться опытом, провести и посетить мастер-классы. К сожалению, пока что мероприятия откладываются из-за эпидемической ситуации.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Вероника Сайко, корреспондент:
Центр развития предпринимательства не только помогает вдохнуть новую жизнь в бизнес-проекты, которые существуют уже много лет. Специалисты готовы помочь тем, у кого нет опыта.

Готовы бесплатно помочь каждому. В Крупках появилось больше возможностей для развития бизнеса

Главная задача центра предпринимательства – доказать местным жителям, что успешно вести бизнес и зарабатывать можно даже в самых отдаленных уголках области. Сейчас в Минской области восемь подобных заведений. Еще один центр в декабре заработает в Борисове. 

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Люди в материале: Вероника Сайко, Елена Новицкая, Зоя Кожемяко, Людмила Гур

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Крупском районе открылся Региональный центр развития предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты в сфере бизнеса...
 
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