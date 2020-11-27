Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском

Источник материала: Салiдарнасць

Председатель ФХБ сменил прописку.





Теперь главе Федерации хоккея Беларуси не страшен запрет на въезд в Европу. Буквально в сентябре его семья приобрела шикарный особняк, подобные которым можно встретить в пригороде Лондона или Берлина.





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— Коттедж расположен всего в семи минутах езды от Минска в агрогородке Ждановичи, по улица Дачная, 8. Разумеется, фото не передает всей атмосферы этого дома. Темный клинкерный кирпич ручной формовки на фасаде, белые створки окон, голубые двери, кованый забор — вся это красота форм и текстур позволяет получить настоящее эстетическое удовлетворение, — писали риэлторы, выставляя дом на продажу.

Чтобы получить это «настоящее эстетическое удовлетворение», Басков продал свой таунхаус в квартале «Олимпик-парк» недалеко от Дроздов, пишет «Наша ніва».

Новый особняк, выполненный в английском стиле, был выставлен на продажу примерно за миллион долларов, сообщил канал «МотолькоПомоги».





Однако для семьи Баскова сделка была оценена значительно ниже рыночной стоимости, примерно в 400 тысяч долларов. Договор купли-продажи подписали 21 сентября.

Общая площадь приобретенного дома больше 500 метров. Рядом участок — 11 соток. Высота потолков 4-6 метров.

— Из всех комнат открывается шикарный вид, так как дом окружен лесным массивом, который обеспечивает чистый воздух, — говорится в описании к дому.

Напомним, Дмитрий Басков стал одним из героев трагедии, произошедшей 11 ноября во дворе дома на Площади Перемен, где был убит Роман Бондаренко .

До сих пор глава ФХБ сам лично не подтвердил, что присутствовал во время произошедшего, однако в сети появилась аудиозапись , на которой люди с голосами, похожими на голоса Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуто, подтверждают свое присутствие на Площади и то, что они вступали в конфликт с убитым.