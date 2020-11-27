|
Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Председатель ФХБ сменил прописку.
Теперь главе Федерации хоккея Беларуси не страшен запрет на въезд в Европу. Буквально в сентябре его семья приобрела шикарный особняк, подобные которым можно встретить в пригороде Лондона или Берлина.
Фото тут и далее
— Коттедж расположен всего в семи минутах езды от Минска в агрогородке Ждановичи, по улица Дачная, 8. Разумеется, фото не передает всей атмосферы этого дома. Темный клинкерный кирпич ручной формовки на фасаде, белые створки окон, голубые двери, кованый забор — вся это красота форм и текстур позволяет получить настоящее эстетическое удовлетворение, — писали риэлторы, выставляя дом на продажу.
Чтобы получить это «настоящее эстетическое удовлетворение», Басков продал свой таунхаус в квартале «Олимпик-парк» недалеко от Дроздов, пишет
Новый особняк, выполненный в английском стиле, был выставлен на продажу примерно за миллион долларов, сообщил канал
Однако для семьи Баскова сделка была оценена значительно ниже рыночной стоимости, примерно в 400 тысяч долларов. Договор купли-продажи подписали 21 сентября.
Общая площадь приобретенного дома больше 500 метров. Рядом участок — 11 соток. Высота потолков 4-6 метров.
— Из всех комнат открывается шикарный вид, так как дом окружен лесным массивом, который обеспечивает чистый воздух, — говорится в описании к дому.
Напомним, Дмитрий Басков стал одним из героев трагедии, произошедшей 11 ноября во дворе дома на Площади Перемен, где был
До сих пор глава ФХБ сам лично не подтвердил, что присутствовал во время произошедшего, однако в сети
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ сменил прописку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)