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Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Председатель ФХБ сменил прописку.

Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском

Теперь главе Федерации хоккея Беларуси не страшен запрет на въезд в Европу. Буквально в сентябре его семья приобрела шикарный особняк, подобные которым можно встретить в пригороде Лондона или Берлина.

Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском

Фото тут и далее realt.by

— Коттедж расположен всего в семи минутах езды от Минска в агрогородке Ждановичи, по улица Дачная, 8. Разумеется, фото не передает всей атмосферы этого дома. Темный клинкерный кирпич ручной формовки на фасаде, белые створки окон, голубые двери, кованый забор — вся это красота форм и текстур позволяет получить настоящее эстетическое удовлетворение, — писали риэлторы, выставляя дом на продажу.

Чтобы получить это «настоящее эстетическое удовлетворение», Басков продал свой таунхаус в квартале «Олимпик-парк» недалеко от Дроздов, пишет «Наша ніва».

Новый особняк, выполненный в английском стиле, был выставлен на продажу примерно за миллион долларов, сообщил канал «МотолькоПомоги».  

Сделка по заниженной стоимости. Дмитрий Басков купил дом в английском стиле под Минском

Однако для семьи Баскова сделка была оценена значительно ниже рыночной стоимости, примерно в 400 тысяч долларов. Договор купли-продажи подписали 21 сентября.

Общая площадь приобретенного дома больше 500 метров. Рядом участок — 11 соток. Высота потолков 4-6 метров.

— Из всех комнат открывается шикарный вид, так как дом окружен лесным массивом, который обеспечивает чистый воздух, — говорится в описании к дому.

Напомним, Дмитрий Басков стал одним из героев трагедии, произошедшей 11 ноября во дворе дома на Площади Перемен, где был убит Роман Бондаренко.

До сих пор глава ФХБ сам лично не подтвердил, что присутствовал во время произошедшего, однако в сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами, похожими на голоса Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуто, подтверждают свое присутствие на Площади и то, что они вступали в конфликт с убитым.

 
Теги: Минск
 
 
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