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Как борются за Беларусь в России?
Источник материала: Хартия'97
Как борются за Беларусь в России?
В Санкт-Петербурге выпустили фильм в знак солидарности с белорусами.
В Санкт-Петербурге в знак солидарности с белорусским народом презентовали фильм о белорусском протесте.
Лента продолжительностью 54 минуты вышла под названием «Как борются за Беларусь в России».
Ее герои – белорусы, вынужденные бежать в Санкт-Петербург, а также представители белорусского землячества в городе.
«Мы взяли у них интервью, у каждого – своя боль и личная история противостояния с озверевшей силовой машиной. А также мы побывали на их пресс-конференции для журналистов и сняли кадры прямого эфира со Светланой Тихановской у посольства в СПб», – сообщил
Он также отметил, что организация тесно общается с белорусами Санкт-Петербурга, она помогала с акциями солидарности, которые начались в городе еще в июле.
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В Санкт-Петербурге выпустили фильм в знак солидарности с белорусами.
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