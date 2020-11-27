ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как борются за Беларусь в России?

27.11.2020 17:49 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Как борются за Беларусь в России?

  • 27.11.2020, 17:37
Как борются за Беларусь в России?

В Санкт-Петербурге выпустили фильм в знак солидарности с белорусами.

В Санкт-Петербурге в знак солидарности с белорусским народом презентовали фильм о белорусском протесте.

Лента продолжительностью 54 минуты вышла под названием «Как борются за Беларусь в России».

Ее герои – белорусы, вынужденные бежать в Санкт-Петербург, а также представители белорусского землячества в городе.

«Мы взяли у них интервью, у каждого – своя боль и личная история противостояния с озверевшей силовой машиной. А также мы побывали на их пресс-конференции для журналистов и сняли кадры прямого эфира со Светланой Тихановской у посольства в СПб», – сообщил «Белсату» автор фильма, член регионального совета РОО «Открытая Россия» Александр Федосеев.

Он также отметил, что организация тесно общается с белорусами Санкт-Петербурга, она помогала с акциями солидарности, которые начались в городе еще в июле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге выпустили фильм в знак солидарности с белорусами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не учёл погодные условия. В Минске столкнулись легковушка и МАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика