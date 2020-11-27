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В Беларуси бастуют не только представители больших предприятий

27.11.2020 17:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси бастуют не только представители больших предприятий

  • 27.11.2020, 17:22
  • 1,166
В Беларуси бастуют не только представители больших предприятий

В маленьких городах, на небольших заводах тоже работают смелые люди.

О героях из Волковыска пишет телеграм-канал «РАБКОР».

Игорь Лазарь – мездрильщик шкур на Волковысском Мясокомбинате.

Сегодня он написал в своем заявлении на имя директора: «Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение трудовых обязанностей и присоединяюсь к стачке…».

Его поддержала работница другого волковысского завода – подготовитель пищевого сырья и материалов ИООО «БЕЛ-ОБСТ» Екатерина Лепешко. Она так же сочла необходимым присоединиться к общенациональной стачке!



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В маленьких городах, на небольших заводах тоже работают смелые люди.
 
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