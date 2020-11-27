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США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

27.11.2020 17:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

  • 27.11.2020, 17:18
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США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

Руководители банка намеревались расширять бизнес в РФ.

Наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, рекомендовали Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России. Как пишет finanz.ru, oб этом сообщает The Wall Street Joutnal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, руководители банка намеревались расширять бизнес в России, несмотря на череду скандалов с отмыванием и серию крупных штрафов. Однако внешние наблюдатели, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, заявили, что банку следует свернуть свой бизнес. Наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, заявили в октябре представителям банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами.

Как пояснила газета, наблюдатели не вправе отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка, но они могут давать рекомендации, которые предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк, что может повлечь угрозу штрафов и обернуться дорогостоящим судебным разбирательством, а также привлечь внимание еще более влиятельных американских регулирующих органов. Рекомендация наблюдателя, подчеркивает WSJ,, создает весьма серьезную проблему для банка.

Представитель Deutsche Bank, по сообщению газеты, отказался комментировать диалог с наблюдателями, но сообщил, что банк проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию. Представитель департамента финансовых служб также отказалась от комментариев, а представитель юридической компании Jenner & Block LLP, от которой назначены наблюдатели Ли Волоски и Дон Смаллс, не отреагировал на вопрос.

Deutsche, напомним, уже отметился скандалом с зеркальными сделками российского офиса, которые могли использоваться для вывода капитала в начале 2010х.

В конце 2018 года крупнейший банк Германии заподозрили в причастности к операциям Danske Bank, через эстонский филиал которого, согласно расследованию европейских регуляторов, в ЕС было перекачано более 200 млрд евро теневых капиталов, главным образом из России и стран бывшего СССР.

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