Штаб Тихановской подал заявление на расследование преступления белорусских силовиков

Источник материала: Ежедневник

Штаб Светланы Тихановской подал в Генеральную прокуратуру Литвы первое заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны силовиков.

«Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным – предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву», — уточнили в штабе Светланы Тихановской.

По делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков.

В штабе уточнили, что обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. Если в деле есть прямые улики, суд может вынести приговор по универсальной юрисдикции.

Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, пояснил: литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране.

В пресс-служье Светланы Тихановской, что исков будет много, потому что сотни людей оказались за пределами Беларуси после того, как были подвергнуты пыткам.

«География не будет большой, потому что основным условием является нахождение потерпевшего на территории страны, которая дает ему защиту. Поэтому, скорее всего, это будут страны, где уже находятся или куда попадут белорусы, подвергнувшиеся пыткам», – рассказали там.

В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта.

Советник Тихановской Александр Добровольский заявил, что конечный результат – это осуждение тех, кто ответственен за пытки в Беларуси, а промежуточный – объявление преступников в международный розыск.