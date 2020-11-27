Нацбанк РБ возвращается к заимствованию валюты на внутреннем рынке

Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси с января 2021 года возродит порочную практику привлечения валюты на внутреннем рынке через валютные свопы или в обновленной версии «аукционные операции под залог ценных бумаг или валютных депозитов».

Привлекаемая таким образом в качестве залога валюта используется для обслуживания государственного долга. Речь идет о сумме $750 млн.

"Правление Национального банка приняло решение с января 2021 года дополнить систему инструментов рефинансирования ежемесячными аукционными операциями по предоставлению кредитов. Цель - поддержка ликвидности банковской системы для обеспечения кредитования экономики в условиях погашения среднесрочных кредитов Нацбанка, выданных в 2020 году", - говорится в сообщении регулятора, которое рубликует БелТА.

Аукцион будет проводится по объявленной процентной ставке, которая равна ставке по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка в форме кредита овернайт плюс 1 процентный пункт. Срок пользования кредитом - шесть месяцев. Принимаемое обеспечение - залог ценных бумаг, включенных в ломбардный список, а также гарантийные депозиты в иностранной валюте согласно приложениям 1 и 2 к постановлению правления Нацбанка от 18 октября 2006 года №153.

«Размер предельного максимального объема задолженности по этим операциям установлен на уровне Br2 млрд», - говорится в сообщении регулятора.