Ганчаренко про ОМОН: Чтобы просто так бить человека… Это абсолютно неправильно

– Понимаю, что тема тяжелая. Я ее завершаю. Вы при этом практически не комментируете [происходящее в Беларуси]. С чем это связано? Все же вы яркий представитель футбольной части страны.





– Во-первых, ты немножко далеко от всех этих событий. Если бы там находился внутри, то была бы более понятная ситуация. Но когда ты долго находишься за пределами страны и нечасто там появляешься, то тогда, может, ты не так остро или правильно оцениваешь ситуацию, которая есть.





Во-вторых, как и любой нормальный человек, когда ОМОНовцы бьют простой народ, я категорически против этого. Для всех людей понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики, кстати, у меня есть знакомые из ОМОНа, начинают бить народ, то я эту ситуацию вообще не понимаю.





Нельзя бить простой наш народ. Тем более мы знаем, что этот народ добрый, не злобный, добродушный. И чтобы просто так бить человека, который идет… Это абсолютно неправильно, – сказал Гончаренко.







