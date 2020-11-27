Правовой дефолт: избитого мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы - за что?

Речь идёт о событиях 12 августа. По версии прокуратуры, нетрезвый мужчина "из окна своей квартиры выражался нецензурной бранью в адрес проходивших мимо сотрудников милиции, а также бросал в их сторону бутылки".





При задержании он также якобы ударил милиционера ногой в лицо, из-за чего у того были "телесные повреждения, не повлёкшие за собой кратковременного расстройства здоровья".





Гомельчанин вину не признал. Более того, он сказал, что не кидал никаких бутылок из окна и милиционера не бил.





Мужчину зовут Сергей Верещагин, сообщает Радио Свобода. Он рассказал в суде, что увидел из окна, как милиция жестоко обращается с участниками протеста, в том числе с девушками, и крикнул на силовиков.





После этого к нему в квартиру ворвалась милиция, мужчину начали бить. Потом били и в РУВД.





"Били, скакали по голове, оскорбляли и смеялись, когда я плакал", — рассказывал Верещагин. Его адвокат добавила, что мужчина получил не менее ста ударов.





Тем не менее суд Центрального района Гомеля посчитал, что вина Верещагина доказана, и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.