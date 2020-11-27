Премьер-министр Беларуси посетил предприятие по производству электротранспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил предприятие по производству электротранспорта. Ему показали белорусские электробусы и троллейбусы , сообщает «МИР 24».

В ходе встречи обсудили также программу по развитию электротранспорта, как городского, так и личного, на ближайшие пять лет. Интерес к такой технике растет. А для владельцев электромашин действуют льготы: не нужно оплачивать дорожный сбор, парковки, а также НДС при покупке.

«Не все вопросы разработчиками были учтены. Сейчас надо будет предпринять меры, чтобы эту программу переработать. А поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам. Ведь развитие электротранспорта – это не только производство. Все важно увязать с развитием инфраструктуры. И это в первую очередь зарядные станции», – заявил Роман Головченко.

Производство – одно из самых крупных на постсоветском пространстве. Сейчас предприятие планирует увеличить процент локализации выше 80%. То есть наладить выпуск новых комплектующих. Также на заводе строят новый покрасочных цех. Несмотря на пандемию, по словам директора, предприятие закончит год в плюсе и по количеству произведенной техники, и по прибыли. В основном белорусский транспорт экспортируют в страны СНГ. Последние крупные поставки были в Батуми и Санкт-Петербург.

В следующем году предприятие выпустит для Минска еще 75 троллейбусов с автономным ходом. Запустят и новый маршрут электробуса с белорусской батареей.