«Перевал Дятлова» — интригующий российский сериал. Обсуждаем в подкасте «Прослушка»

Источник материала: Onliner

Про загадочную гибель туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы в Свердловской области сняты десятки документальных и художественных фильмов. Сказать что-то новое сложно. Но авторам российского сериала «Перевал Дятлова», кажется, удалось освежить этот сюжет. В подкасте «Прослушка» разбираем сериал, который сумел заинтриговать.

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