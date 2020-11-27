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«Перевал Дятлова» — интригующий российский сериал. Обсуждаем в подкасте «Прослушка»

27.11.2020 18:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Про загадочную гибель туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы в Свердловской области сняты десятки документальных и художественных фильмов. Сказать что-то новое сложно. Но авторам российского сериала «Перевал Дятлова», кажется, удалось освежить этот сюжет. В подкасте «Прослушка» разбираем сериал, который сумел заинтриговать.

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Про загадочную гибель туристической группы Игоря Дятлова в окрестностях горы в Свердловской области сняты десятки документальных и художественных фильмов....
 
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