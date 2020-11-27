Самый глубокий в мире бассейн открылся в польском Мщонуве

Источник материала: Sputnik Беларусь

Самый большой крытый аквапарк в Центральной и Восточной Европе Park of Poland и самый глубокий бассейн в мире Deep Spot открылся в 45 километрах от польской столицы в городе Мщонув.

Глубина бассейна составляет 45,4 метра, а объем воды в нем – более 85 тысяч кубометров, что сравнимо с 27 олимпийскими бассейнами. Предыдущий мировой рекорд принадлежал комплексу Y-40 Deep Joy глубиной 42,15 метра в пригороде Венеции.

Комплекс в Польше включает в себя аквапарк с 32 горками, бассейны, сауны, симулятор серфинга, а также гостиницу, в которой могут остановиться посетители. Здесь у них есть возможность не только заняться плаванием и дайвингом, а также просто отправиться на экскурсию. Для этого в бассейне предусмотрен специальный прозрачный тоннель. Комплекс украшен экзотическими растениями, привезенными из Малайзии, Флориды и Коста-Рики.

В отличие от обычных бассейнов, комплекс Deep Spot может принимать клиентов во время пандемии COVID-19, так как считается центром обучения дайверов.

"Здесь нет красивых рыб или коралловых рифов, поэтому это не заменит море, но это действительно хорошее место для обучения и тренировок, - сказал инструктор-аквалангист Пшемыслав Кацпшак на открытии бассейна. - И это забавно! Это как детский сад для дайверов!"

Бассейном также будут пользоваться пожарные и армия в целях обучения.

Строительство длилось два года и обошлось в 40 миллионов злотых (8,9 миллиона евро). Было использовано около 5 000 кубометров бетона.