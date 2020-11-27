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Срок обращения чеков «Имущество» продлён до конца 2022 года

27.11.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Срок обращения чеков «Имущество» продлили по 31 декабря 2022 года. Решение закреплено постановлением правительства № 677, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закону о приватизационных чеках «Имущество» уже 27 лет. Это государственная ценная именная бумага. Обеспечена госсобственностью, дает право владельцу на долю в ее приватизации. Обменять чеки «Имущество» на акции можно через специальный чековый счет Беларусбанка.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Срок обращения чеков «Имущество» продлили по 31 декабря 2022 года. Решение закреплено постановлением правительства № 677, сообщили в программе...
 
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