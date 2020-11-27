Срок обращения чеков «Имущество» продлён до конца 2022 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Срок обращения чеков «Имущество» продлили по 31 декабря 2022 года. Решение закреплено постановлением правительства № 677, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закону о приватизационных чеках «Имущество» уже 27 лет. Это государственная ценная именная бумага. Обеспечена госсобственностью, дает право владельцу на долю в ее приватизации. Обменять чеки «Имущество» на акции можно через специальный чековый счет Беларусбанка.