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Срок обращения чеков «Имущество» продлён до конца 2022 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Срок обращения чеков «Имущество» продлили по 31 декабря 2022 года. Решение закреплено постановлением правительства № 677, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закону о приватизационных чеках «Имущество» уже 27 лет. Это государственная ценная именная бумага. Обеспечена госсобственностью, дает право владельцу на долю в ее приватизации. Обменять чеки «Имущество» на акции можно через специальный чековый счет Беларусбанка.
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Новости Беларуси. Срок обращения чеков «Имущество» продлили по 31 декабря 2022 года. Решение закреплено постановлением правительства № 677, сообщили в программе...
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