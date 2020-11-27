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В Беларуси вступили в силу новые требования к дискаунтерам

27.11.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября вступили в силу новые требования к дискаунтерам на рынке Беларуси, разработанные Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, чтобы считаться дискаунтером, нужно соблюдать определенные условия. Сейчас активно открываются такие магазины, продуктовые и продовольственные. Покупателей же волнует, всегда ли за дверями территории низких цен товары продают действительно дешевле.

Учитывая совокупность факторов, к дискаунтерам теперь применяются следующие требования: торговая площадь от 250 до 2 500 квадратных метров, размер торговых надбавок не более 20 % и самообслуживание. В течение месяца магазинам нужно посмотреть, попадают ли они под новые критерии регулятора и определиться с формой своей работы на рынке.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 27 ноября вступили в силу новые требования к дискаунтерам на рынке Беларуси, разработанные Министерством антимонопольного регулирования и...
 
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