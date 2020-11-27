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Новости экономики за 27.11.2020

27.11.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каким требованиям должны соответствовать современные дискаунтеры? Что будет с чеками «Имущество» и почему китайцы массово скупают золотые слитки? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступили в силу новые требования к дискаунтерам

Новости экономики за 27.11.2020

5% МИРОВОГО ЭКСПОРТА СЛИВОЧНОГО МАСЛА ПРИХОДИТСЯ НА БЕЛАРУСЬ

5 % всего мирового экспорта сливочного масла приходится на Беларусь. По итогам 2019 года продукции реализовали на 392 миллиона долларов. Согласно рейтингу мировых экспортеров масла, Беларусь на седьмом месте в списке между Францией и Данией. Первое место досталось Новой Зеландии, которая получила от экспорта внушительную прибыль – более миллиарда долларов. Это 17 % от всего мирового экспорта сливочного масла. Общие продажи этого продукта в мире за 2019 год достигли 7,5 миллиарда долларов.

Срок обращения чеков «Имущество» продлён до конца 2022 года

Новости экономики за 27.11.2020

КИТАЙ СТАЛ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ РЫНКОМ ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ

Китай стал крупнейшим в мире рынком золотых слитков. При этом физический спрос составляет четверть мирового. Потребление золота существенно восстановилось за третий квартал на фоне стабилизации внутренней экономики и роста спроса на свадебном рынке. 223 тонны золота купили с июля по сентябрь.

Физические и юридические лица по всему миру хотят иметь ликвидное золото, то есть не ценные бумаги, обеспеченные золотом. Инвестор хочет распоряжаться драгметаллом по своему усмотрению и хранить его хоть под матрасом, хоть в сейфе. По данным Всемирного совета по золоту, пока еще массового «бегства» из валют в золото нет, но осторожное перемещение уже фиксируется.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Каким требованиям должны соответствовать современные дискаунтеры? Что будет с чеками «Имущество» и почему китайцы массово скупают золотые...
 
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