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К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

27.11.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения завода «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Перед началом совещания глава правительства побывал в сборочных цехах и на месте строительства будущего покрасочного корпуса. Две линии, которые будут запущены уже в 2021 году, увеличат долю экологически чистой энергии в стране.  

К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:  
Правительство предложило программу социально-экономического развития страны на пятилетку. Одно из ключевых направлений – это развитие электроиндустрии. Тема очень живая, быстроразвивающаяся. Мы видим, какие тенденции в развитии электротранспорта в мире. Поэтому очень важно, как говорится, сверить часы и ничего не упустить. Поэтому я принял решение сегодня на базе «Белкоммунмаша» провести расширенное заседание, в ходе которого выяснилось, что не все вопросы разработчиками были учтены. Я поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам. Задача поставлена в оставшееся до конца года время программу эту полностью сформировать.    

К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Это значит, что энергетики, промышленники и ученые должны работать в тесной взаимосвязи, чтобы создать универсальную зарядную инфраструктуру. Именно она станет финальной точкой в реализации программы белорусского транспортного развития. Как итог к 2025 году доля техники с электродвигателями на белорусских дорогах составит 30 %.  

В 2020 году с конвейера предприятия на дороги Беларуси и стран зарубежья сошло 300 единиц техники. В ближайшем будущем географию поставок планируют расширять. Вдобавок будут не только поставлять заказчикам электротранспорт, но и обеспечивать весь жизненный цикл продукта.  

Люди в материале: Роман Головченко, Владимир Король

 
 
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Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр...
 
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