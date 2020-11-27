К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения завода «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Перед началом совещания глава правительства побывал в сборочных цехах и на месте строительства будущего покрасочного корпуса. Две линии, которые будут запущены уже в 2021 году, увеличат долю экологически чистой энергии в стране.





Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:

Правительство предложило программу социально-экономического развития страны на пятилетку. Одно из ключевых направлений – это развитие электроиндустрии. Тема очень живая, быстроразвивающаяся. Мы видим, какие тенденции в развитии электротранспорта в мире. Поэтому очень важно, как говорится, сверить часы и ничего не упустить. Поэтому я принял решение сегодня на базе «Белкоммунмаша» провести расширенное заседание, в ходе которого выяснилось, что не все вопросы разработчиками были учтены. Я поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам. Задача поставлена в оставшееся до конца года время программу эту полностью сформировать.





Это значит, что энергетики, промышленники и ученые должны работать в тесной взаимосвязи, чтобы создать универсальную зарядную инфраструктуру. Именно она станет финальной точкой в реализации программы белорусского транспортного развития. Как итог к 2025 году доля техники с электродвигателями на белорусских дорогах составит 30 %.

В 2020 году с конвейера предприятия на дороги Беларуси и стран зарубежья сошло 300 единиц техники. В ближайшем будущем географию поставок планируют расширять. Вдобавок будут не только поставлять заказчикам электротранспорт, но и обеспечивать весь жизненный цикл продукта.