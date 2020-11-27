Источник материала: Tut.by

Канал пресс-службы МВД сообщил , что задержан электромонтер из Лиды, создавший в Telegram «доску позора» для силовиков.



Скриншот из видео МВД Беларуси

Сообщается, что на 42-летнего мужчину вышли оперативники гродненского управления ГУБОПиК МВД. В своем канале электромонтер размещал информацию о сотрудниках правоохранительных органов.

Так, мужчина говорит на камеру, что публиковал в канале «непроверенную информацию от других участников телеграм-канала» о судьях, работниках МВД, членах избирательных комиссий.

— На этой доске публиковалась информация: фамилия-имя-отчество, должность, на чем ездит, адрес, мобильный телефон, — сообщает задержанный. После этих слов кадр меняется, и мужчина уже в другой обстановке продолжает: — Преследовал цели какие — чтобы сотрудники МВД (…) переходили на сторону протестующих.

Он также сказал, что пересылал некоторых с «доски позора» в канал «Каратели Беларуси». В конце мужчина извинился перед теми, чью информацию разместил в канале, и обратился к тем, кто занимается «аналогичной деятельностью»: «Ребята, телеграм-канал не анонимен, и вся информация в МВД есть, и рано или поздно они могут добраться и до вас».

«Помимо „доски позора“ лидчанин управлял каналом „Объединенный союз революции“ и чатом „Лида страна для жизни“, где участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. За эти действия исполнителям предлагали деньги, — пишет пресс-служба МВД. — В квартире лидчанина оперативники нашли протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, которые вместе с техникой изъяли».



Скриншот из видео МВД Беларуси

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины за оскорбление представителя власти.