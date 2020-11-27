Назначен новый спортдиректор федерации хоккея. Он участвовал в провластных автопробегах

Источник материала: Tut.by

Новым спортивным директором Федерации хоккея Беларуси стал бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Башко. На этой должности он сменил Владимира Бережкова.



Фото: hockey.by

За свою игровую карьеру Андрей Башко успел поиграть не только в Беларуси, но и ряде клубов КХЛ («Амур» Хабаровск, «Динамо-Минск»), в Украине («Кременчук») и ОАЭ («Абу Даби Стормз»). Башко дважды становился чемпионом Беларуси и девять раз был среди призеров. Кроме того, в игровой биографии 38- летнего специалиста значится также чемпионство в Кубке Шпенглера в и серебро чемпионата Украины.

Будучи игроком, специалист также представлял Беларусь на международной арене в составе юниорской, молодежной и национальной сборных.

На новом посту в компетенцию Башко войдет развитие института сборных, комплектование национальной сборной Беларуси, работа по совершенствованию подготовки юных хоккеистов, разработка регламентирующих документов соревнований под эгидой ФХБ.

— Назначение на пост спортивного директора бывшего спортсмена — наше осознанное решение. Человек, который не понаслышке знает о потребностях профессиональных хоккеистов, успевший побывать «по обе стороны баррикад», уверен, сможет создать максимально благоприятные условия для развития нашего вида спорта. Андрей Александрович умеет побеждать, что он не раз доказывал в своей игровой карьере, думаю, он сможет помочь добиться новых побед и нашим командам. Уверен, что его знания и накопленный опыт помогут нам выстроить эффективную вертикаль сборных команд, — прокомментировал назначение Башко председатель ФХБ Дмитрий Басков.

Отметим, что Андрей Башко является игроком команды Александра Лукашенко. Также он активно участвует в автопробегах в его поддержку.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY