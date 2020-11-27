В регионах начали повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте

Источник материала: Tut.by

В Гомеле с 29 ноября подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает сайт «Горэлектротранспорта». Соответствующее решение Гомельского облисполкома уже зарегистрировано на Национальном правовом портале. Напомним, в предыдущие годы после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях. Поэтому большая вероятность, что в ближайшее время проезд подорожает и в других регионах.

С воскресенья стоимость проезда в троллейбусе в Гомеле составит 70 копеек. Столько же придется отдать и за поездку в автобусе, если ее оплачивать по мобильному приложению «Оплати».

За проездной на автобус/троллейбус придется заплатить 42 рубля 4 копейки. Проездной на автобус или троллейбус обойдется гомельчанам в 31,50 рубля, декадный общий проездной — 14,79, декадный на троллейбус или автобус — 11,08 рубля.

В Гомельской области с 29 ноября также подорожает проезд и в пригородом автомобильном транспорте.