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В регионах начали повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте
Источник материала: Tut.by
В Гомеле с 29 ноября подорожает проезд в общественном транспорте,
С воскресенья стоимость проезда в троллейбусе в Гомеле составит 70 копеек. Столько же придется отдать и за поездку в автобусе, если ее оплачивать по мобильному приложению «Оплати».
За проездной на автобус/троллейбус придется заплатить 42 рубля 4 копейки. Проездной на автобус или троллейбус обойдется гомельчанам в 31,50 рубля, декадный общий проездной — 14,79, декадный на троллейбус или автобус — 11,08 рубля.
В Гомельской области с 29 ноября также
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В Гомеле с 29 ноября подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает «Горэлектротранспорт».
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