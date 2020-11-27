ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В регионах начали повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте

27.11.2020 18:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле с 29 ноября подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает сайт «Горэлектротранспорта». Соответствующее решение Гомельского облисполкома уже зарегистрировано на Национальном правовом портале. Напомним, в предыдущие годы после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях. Поэтому большая вероятность, что в ближайшее время проезд подорожает и в других регионах.

С воскресенья стоимость проезда в троллейбусе в Гомеле составит 70 копеек. Столько же придется отдать и за поездку в автобусе, если ее оплачивать по мобильному приложению «Оплати».

За проездной на автобус/троллейбус придется заплатить 42 рубля 4 копейки. Проездной на автобус или троллейбус обойдется гомельчанам в 31,50 рубля, декадный общий проездной — 14,79, декадный на троллейбус или автобус — 11,08 рубля.

В Гомельской области с 29 ноября также подорожает проезд и в пригородом автомобильном транспорте.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле с 29 ноября подорожает проезд в общественном транспорте, сообщает «Горэлектротранспорт».
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк РБ возвращается к заимствованию валюты на внутреннем рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика