Минчанин оплатил штраф по 23.34, а потом его списали еще четыре раза. Что говорят об этом в банке

Источник материала: Tut.by

Минчанин Валентин 5 октября получил штраф 10 базовых по статье 23.34 КоАП, оплатил через ЕРИП в положенный срок. «Чек за оплату 270 рублей я сохранил и посчитал ситуацию исчерпанной, ведь платил вовремя и по реквизитам от судьи», — говорит Валентин. Однако спустя некоторое время штраф списали еще несколько раз со всех имеющихся у него банковских карт через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В одном из банков, где у Валентина есть карточки, признают, что с подобными ситуациями еще не сталкивались.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Говорят, что ошибка банка, но как такое может быть, если банки разные?»

Первое списание штрафа с карты Валентина произошло 24 ноября.

— В 16.40 мне пришла СМС о списании с моей валютной карты Белинвестбанка 116,25 доллара, или 297 рублей (штраф 270 рублей плюс пеня. — Прим. ред.). Я позвонил в суд города Смолевичи, там меня отправили в отдел принудительного исполнения (ОПИ) моего района. Там после беседы обещали все вернуть по предоставлении чека. Я сбросил данные для возврата и подумал, что на этом все, — рассказывает Валентин.

Однако вечером того же дня он обнаружил еще одну пропущенную СМС о списании со второй, уже рублевой карты Белинвестбанка суммы 53,94 рубля. «Сняли весь остаток до нуля, было бы больше, списали бы те самые 297 рублей», — отмечает собеседник.



Фото: читатель



Фото: читатель

— Позже я проверил еще одну карту МТБанка, а там минус 222 рубля, сама карта при этом была заблокирована. Когда карту разблокировали, был списан остаток 74,18 рубля. То есть и там тоже хотели снять 297 рублей. Для интереса проверил еще и карту «Халва», которой давно не пользуюсь, и там тоже минус 297 рублей, — продолжает Валентин.



Фото: читатель



Фото: читатель

В ОПИ ему сообщили, что делали запрос на разовое снятие 297 рублей, и даже прислали в Viber копии постановления. Также там пояснили, что без предоставления квитанции ни суд, ни сам ОПИ не могли знать о том, что штраф уже оплачен.

— По итогу ОПИ четыре раза с четырех разных карт пытался снять штраф и пеню. На данный момент есть три списания: 297 рублей + 53,94 рубля + 74,18 рубля. Общая сумма — 425,12 рубля, — подсчитывает переплату Валентин. — С «Халвы» в итоге ничего не сняли, потому что собственных средств у меня там не было. Вернуть эти деньги мне должен ОПИ, часть уже даже вернули. Там говорят, это может быть ошибка банка, но как такое возможно, если банки разные, мне непонятно.

Банк: «Списание большей суммы, чем выставлено, является скорее исключением, чем правилом»

— Мы впервые сталкиваемся с описанным в материале случаем, — говорят в МТБанке. — Списание у клиента денежных средств в сумме большей, чем выставлено по требованию, является скорее исключением, чем правилом. Для того, чтобы судить о причинах сложившейся ситуации, необходимо обладать полной информацией о выставленных требованиях и списаниях с карт-счетов в банке/банках, клиентом которого (-ых) также является Валентин. Эта информация является банковской тайной и в соответствии со ст. 121 Банковского кодекса не подлежит разглашению.

В банке говорят, что в подобной ситуации первым шагом в любом случае должно стать обращение в организацию, выставившую требование на взыскание и куда были перечислены средства. После этого нужно обратиться в банки, выпустившие карты, с которых произошло списание.

— Решение о возврате средств и о его сроках также принимается организацией, в чью пользу были перечислены средства, — добавляют в банке.

Списание денег со счетов Валентина произошло через систему АИС ИДО. Она заработала с 1 января этого года. В этой системе собрана информация о неисполненных денежных обязательствах, а их взыскание происходит напрямую с банковских счетов и электронных кошельков должника.

— Разъясним, как работает система АИС ИДО на примере нашего банка, — рассказывают в МТБанке. — Весь процесс происходит автоматически. АИС ИДО собирает информацию о задолженностях клиента и направляет в наш банк электронное сообщение — платежное требование с суммой долга. При получении подобного электронного сообщения МТБанк рассчитывает сумму доступного остатка по счету (счетам) клиента и отправляют ее в АИС ИДО. МТБанк резервирует (блокирует) на счете клиента сумму задолженности до момента ее погашения. После погашения задолженности АИС ИДО присылает новое электронное сообщение об уменьшении или обнулении суммы задолженности. Банк, получив электронное сообщение об уменьшении задолженности, соответственно, обновляет баланс счета.

Ранее сообщалось о том, что система АИС ИДО «позволяет исключить случаи многократного взыскания денег со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству».

Также в МТБанке добавляют, что, согласно законодательству, исполнение требований АИС ИДО осуществляется исключительно за счет собственных средств клиента, находящих на момент выставления требования на карт-счетах.

— Списание за счет кредитных или овердрафтных средств невозможно. Таким образом, списание по карте «Халва» может быть произведено за счет собственных средств, — поясняют в банке.