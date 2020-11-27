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Нельзя смывать в канализацию. Как безопасно избавляться от просроченных лекарств?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березино открылся пункт сбора просроченных лекарств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он появился в аптеке одного из торговых центров города.
Здесь установлены специальные контейнеры и прописаны правила утилизации. Кстати, это самый безопасный способ избавления от ненужных лекарств. Ведь, попав в общий мусор, они могут нанести вред окружающей среде. Поэтому важно их правильно утилизировать.
Ирина Титовец, фармацевт аптеки:
Специальные контейнеры появились уже в Борисове, Крупках и Червене. Собранные препараты будут перерабатывать на специализированных предприятиях в Минске и Витебске.
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Новости Беларуси. В Березино открылся пункт сбора просроченных лекарств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он появился в аптеке одного из торговых центров...
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