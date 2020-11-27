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Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»

27.11.2020 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 ноября прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Основная тема – объединение усилий в борьбе с COVID-19 в странах Содружества.

Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»

За особый вклад в развитие парламентаризма спикер Совета Республики Наталья Кочанова награждена медалью Межпарламентской ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества».

Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества»

Также премией имени Чингиза Айтматова удостоен белорусский литературовед Владимир Гниломедов, автор 13 монографий и более 350 статей по истории и методологии белорусской литературы.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Владимир Гниломедов

 
 
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Новости Беларуси. 27 ноября прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие состоялось в формате...
 
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