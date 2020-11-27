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За год более 70 тысяч белорусов получили вид на жительство в ЕС

27.11.2020 18:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За год более 70 тысяч белорусов получили вид на жительство в ЕС

  • 27.11.2020, 18:43
За год более 70 тысяч белорусов получили вид на жительство в ЕС

58% белорусов получили вид на жительство в ЕС с целью трудоустройства.

В 2019 году свой первый вид на жительство в странах ЕС получили 70 095 белорусов, сообщает Евростат.

Больше всего видов на жительство для белорусов выдала Польша — 54 107. В Литве документ получил 7121 белорус. Чехия выдала для белорусов 3504 вида на жительства.

58% белорусов получили вид на жительство в ЕС с целью трудоустройства. 6% — по семейным причинам. 3% — для получения образования. У 34% — другие причины.

В целом в 2019 году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС.

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58% белорусов получили вид на жительство в ЕС с целью трудоустройства.
 
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