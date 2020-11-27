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СМИ: Убит один из создателей ядерной программы Ирана

27.11.2020 18:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СМИ: Убит один из создателей ядерной программы Ирана

  • 27.11.2020, 18:30
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СМИ: Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Фото: grynold /Shutterstock.com

Власти Ирана не подтверждают информацию о гибели ученого.

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По данным агентства Tasnim News, Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.

В результате нападения погибли несколько человек. В частности, речь может идти о родственниках Фахризаде, которые, по предварительным данным, могли находиться вместе с ним в момент покушения.

Другие подробности произошедшего устанавливаются. Власти не подтверждают информацию о гибели ученого, передает агентство IRNA.

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Власти Ирана не подтверждают информацию о гибели ученого.
 
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