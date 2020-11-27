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СМИ: Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Власти Ирана не подтверждают информацию о гибели ученого.
Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеканал
По данным агентства Tasnim News, Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.
В результате нападения погибли несколько человек. В частности, речь может идти о родственниках Фахризаде, которые, по предварительным данным, могли находиться вместе с ним в момент покушения.
Другие подробности произошедшего устанавливаются. Власти не подтверждают информацию о гибели ученого, передает агентство IRNA.
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Власти Ирана не подтверждают информацию о гибели ученого.
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