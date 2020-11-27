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Медики: У Лукашенко панический страх

27.11.2020 18:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики: У Лукашенко панический страх

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  • 27.11.2020, 18:15
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Медики: У Лукашенко панический страх
фото: yauhen yerchak (epa-efe)

Врачи рассказали, что осталось за кадром приезда Таракана в больницу.

Сегодня Таракан приезжал в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска.

Телеграм-канал «Белые халаты», представляющий белорусское медицинское сообщество, рассказал, как встречали Таракана:

Вдоль улицы Козлова через каждые десять метров стоит милицейский пост и «тихари»

Территория больницы оцеплена, подъезды блокированы со всех сторон.

С территории больницы эвакуированы все припаркованные автомобили.

Доноры не могут сдать кровь, в больницу пускают только по спискам.

Невероятное количество охраны, на крышах — снайперы.

Полностью остановлено внутреннее кольцо Логойского тракта.

Пробки по всему Минску.

«В каждом месте, куда приезжает бывший президент страны, жизнь парализуется. Из-за его панического страха в будни простых людей вносится колоссальный дискомфорт», — делают вывод «Белые халаты».

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Теги: Минск
 
 
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Врачи рассказали, что осталось за кадром приезда Таракана в больницу.
 
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