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Медики: У Лукашенко панический страх
Источник материала: Хартия'97
Медики: У Лукашенко панический страх
Врачи рассказали, что осталось за кадром приезда Таракана в больницу.
Сегодня Таракан приезжал в 6-ю Городскую клиническую больницу Минска.
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Вдоль улицы Козлова через каждые десять метров стоит милицейский пост и «тихари»
Территория больницы оцеплена, подъезды блокированы со всех сторон.
С территории больницы эвакуированы все припаркованные автомобили.
Доноры не могут сдать кровь, в больницу пускают только по спискам.
Невероятное количество охраны, на крышах — снайперы.
Полностью остановлено внутреннее кольцо Логойского тракта.
Пробки по всему Минску.
«В каждом месте, куда приезжает бывший президент страны, жизнь парализуется. Из-за его панического страха в будни простых людей вносится колоссальный дискомфорт», — делают вывод «Белые халаты».
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Врачи рассказали, что осталось за кадром приезда Таракана в больницу.
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