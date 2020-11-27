|
Молдова решила повторно расследовать отмывание $20 млрд из России
Источник материала: Хартия'97
Молдова решила повторно расследовать отмывание $20 млрд из России
Новое расследование инициирует парламент Молдовы.
Парламент Молдовы вернется к расследованию криминальной схемы, позволившей отмыть через банковскую и судебную системы республики около 20 млрд долларов из России. На заседании законодательного органа республики в пятницу по инициативе проевропейской «Платформы «Достоинство и правда» учреждена специальная комиссия, в которую вошли представители всех фракций, передает
«По сегодняшний день нет ясности по этому делу. <...> Это колоссальная сумма для такой страны, как Республика Молдова, ВВП которой в 2013 году был ниже 8,5 млрд долларов. <...> Ни одно ведомство, которое отвечает [в Молдове] за финансовый контроль, не отреагировало», - сказала представитель платформы Инга Григориу. По ее словам, речь идет о Центре по борьбе с коррупцией, Национальном банке, Министерстве юстиции, Национальной комиссии по финансовому рынку.
По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдовы, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдовы выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.
Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое расследование инициирует парламент Молдовы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)