Топ-5 вредных привычек, о которых никто не задумывается

Источник материала: Ежедневник

Курение, фастфуд и сидячий образ жизни не способствуют бодрости и долголетию - это знают все. А как насчет мелочей, которые кажутся незначительными, но на самом деле крадут ваше здоровье?

Есть менее очевидные мелочи, которые, тем не менее, пагубно сказываются на самочувствии и в итоге могут даже привести к заболеваниям, пишут Медпортал .

1. Вы сдерживаете чихание

Сдерживать позыв чихнуть – опасно. Когда мы выдыхаем с усилием, давление в трахее достигает примерно 200 Па, а во время чихание эта цифра достигает 7000 Па! Сдерживание такого напора внутри чревато редкими, но тяжелыми последствиями: разрывом барабанной перепонки и снижением слуха, разрывом легких или трахеи.

Чувствуете позыв чихнуть – чихайте! Если вы опасаетесь заразить окружающих, делайте это правильно. Эксперты рекомендуют при чихании прикрывать нос и рот платком, а если такой возможности нет – чихать в локоть.

2. Вы долго и часто сидите в позе «нога на ногу»

Эта привычка, вероятно, относительно безобидна. Однако, у тех, кто страдает от артериальной гипертензии, может значительно повыситься давление при скрещивании ног в коленях. Впрочем, если вернуться к правильной позе, минуты за три показатели систолического и диастолического давления возвращаются к норме.

Также тем, кто злоупотребляет закидыванием одной ноги на колено другой, стоит особенно тщательно следить за осанкой. Если при скрещенных ногах еще и сутулиться, таз слишком сильно отклоняется назад. Это чревато излишним и неравномерным давлением на ягодичные мышцы и болями в пояснице.

3. Вы пропускаете вечернюю чистку зубов или чистите их слишком интенсивно

Регулярная чистка зубов важна не только ради свежего дыхания, но и для профилактики соматических болезней. Дело в том, что зубной налет – белая липкая пленка – полон бактерий. Чем дольше эта пленка остается на зубах, тем более едкой становится. Это приводит к воспалению десен, которое со временем вредит организму в целом и особенно пагубно влияет на сосуды.

В начале двухтысячных ученые выдвинули гипотезу, что плохая гигиена зубов связана с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя всего пару лет спустя Американская кардиологическая ассоциация поставила эту связь под сомнение, некоторые проблемы ротовой полости все-таки доказали свой вклад в сердечно-сосудистые проблемы.

Так, плохое состояние зубов увеличивает вероятность распространения бактериальной инфекции на клапаны сердца. Заболевание десен (пародонтит) связывают с повышенным риском развития сердечных заболеваний, а потерю зубов – с болезнями коронарных артерий, питающих сердце.

Несмотря на то, что чистить зубы полезно для здоровья в целом, не стоит впадать в другую крайность – одержимую чистку зубов многократно в течение дня. Слишком частая и слишком интенсивная чистка может привести к стиранию эмали и оголению зубных корней, в медицине это называется рецессией десен.

Американская стоматологическая ассоциация учит, как правильно чистить зубы без крайностей: дважды в день; в течение двух минут; зубной щеткой с мягкой щетиной; зубной пастой с фтором.

4. Вы смотрите в экран поздним вечером или ночью

Свет мониторов, будь то смартфон, экран телевизора или компьютера, рушит ночной сон. Вероятно, освещение влияет на «внутренние часы» человека, так называемые циркадные ритмы. От этих ритмов зависит здоровая гормональная регуляция, в частности, выработка мелатонина, а также физическое и ментальное восстановление.

С одной стороны, синий коротковолновый свет делает нас более внимательными. С другой стороны, небольшое исследование показало, что те, кто провел перед экраном смартфона всего два часа с 9 до 11 вечера, спали меньше и чаще просыпались. Также эта привычка делала участников более рассеянными и сонными днем.

Эксперты советуют держаться подальше от синих экранов хотя бы за час до сна.

5. Вы слишком поздно ужинаете

Хотя на набор веса влияет, в первую очередь, количество и качество еды, а также степень физической активности, оказалось, что время приема пищи тоже имеет значение. Исследование 2020 года показало, что люди, которые поздно перекусывают, более склонны накапливать жир.

В эксперименте две группы участников под наблюдением ученых ели одинаковые продукты с суточной калорийностью примерно 2300 ккал, прогуливались минут по 20 в день и хорошо спали. Единственное отличие было во времени первого и последнего приема пищи. Те 700 калорий, которые получала первая группа в 8 утра, вторая съедала в 10 вечера.

Несмотря на то, что калорийность продуктов и голодание между последним и первым приемом пищи в обеих группах были одинаковы, скорость ночного расщепления жиров оказалась разной. Метаболизм испытуемых из группы «ночных едоков» значительно замедлялся ночью.

Если уж вам из-за работы или учебы приходится довольствоваться ночными перекусами, хотя бы не переедайте. Вероятно, если на ночь есть немного, около 150 ккал, то прием пищи не только не повредит, но и поможет нарастить мышечную массу.

6. Вы слишком много и тщательно моетесь

Руки надо мыть по мере необходимости, с мылом и не менее 20 секунд – это факт, о котором сегодня помнят все. Что касается всего тела, эксперты снова, снова, и снова напоминают, что не надо принимать душ по несколько раз в день и скрести себя пенной мочалкой. Тщательное мытье смывает полезные бактерии и нарушает микробиом кожи, а слишком горячая вода делает кожу сухой и уязвимой к инфекциям.

Душ надо принимать не чаще раза в день. Если требуется ополоснуться еще, например, после тренировки или тяжелой физической работы, обязательно стоит увлажнить кожу кремом. Гели для душа и моющие средства с нейтральным pH стоит оставить для интимной гигиены, подмышек и ступней.