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Россия и Беларусь продолжают консультации по поставкам нефти и газа в 2021 году
Источник материала: АФН
Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок углеводородов в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Россия со ссылкой на видеопереговоры вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.
«В рамках переговоров Александр Новак особо подчеркнул важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран», - говорится в сообщении.
Переговоры прошли в рамках подготовки встречи премьеров двух стран.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Беларуси. - "По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены".
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Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах...
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