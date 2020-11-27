Россия и Беларусь продолжают консультации по поставкам нефти и газа в 2021 году

Источник материала: АФН

Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок углеводородов в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Россия со ссылкой на видеопереговоры вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.

«В рамках переговоров Александр Новак особо подчеркнул важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран», - говорится в сообщении.

Переговоры прошли в рамках подготовки встречи премьеров двух стран.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Беларуси. - "По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены".