ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь продолжают консультации по поставкам нефти и газа в 2021 году

27.11.2020 19:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах топливного комплекса, а также стабильности поставок углеводородов в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Россия со ссылкой на видеопереговоры вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука с вице-премьером Беларуси Юрием Назаровым.

«В рамках переговоров Александр Новак особо подчеркнул важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран», - говорится в сообщении.

Переговоры прошли в рамках подготовки встречи премьеров двух стран.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Беларуси. - "По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия обсудили приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества в энергетике, в том числе перспективы взаимодействия двух стран в вопросах...
 
Новости дня
Новости разные
 
К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика