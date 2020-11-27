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Задержанному бывшему следователю СК предъявили обвинение

27.11.2020 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета Евгению Юшкевичу вменяют часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).



Юшкевич в свое время расследовал дела высокопоставленного педофила Д. и наркоторговцев. Из СК он ушел несколько лет назад из идейных соображений. После этого работал андроид-разработчиком.

После событий августа 2020 помогал уволившимся из "органов" и другим беларусам, кто потерял работу по политическим соображениям.
 
 
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Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета Евгению Юшкевичу вменяют часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка...
 
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