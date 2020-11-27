"Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько". Новый клип российской группы "Каста" о событиях в Беларуси

На утро после ночной смены он садится с семьей завтракать, но дочь отворачивается от него и уходит из-за стола. Когда главный герой идет в ванную, на его руках и теле начинают проступать кровь и раны — как у тех людей, которых он избивал.





Ростовская рэп-группа «Каста» опубликовала клип на песню «Выходи гулять» со своего альбома «Об изъяне понятно», вышедшего в 2019 году. В самой песне «Выходи гулять» поется о том, что каждый имеет право гулять свободно, хотя сейчас это бывает еще и страшно.





Пестик-обливалку, липучку и харкалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять





Дымовуху и рогатку, клюшку и скакалку

Ничего не надо брать, просто выходи гулять





Там казаки-разбойники, пешие и конники

Выходи гулять. Чё сидишь на подоконнике?





Можно и на роликах, но мы снимем ролики

Там шлемы, налокотники. В крестиках-ноликах





Мы играем ноликами, крест не ставь на ноликах

Хочешь дать поджопника — тебе три годика





Будут резать, будут бить, потерпи спокойненько

Все равно тебе водить, выходи из домика







Внимание! Видео содержит сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его. Хотя мы уже его столько, увы, насмотрелись за последние месяцы...









В комментариях многие пользователи благодарят музыкантов за поддержку белорусов, отмечая, что ролик сильно перекликается с нынешними событиями в стране, где массово задерживают граждан, протестующих против итогов выборов президента.





Жыве Беларусь!!! Каста — в очередной раз не в бровь а в глаз. Молодцы!





Русская Каста подписалась крепче, чем беларуский Корж!!! Спасибо парни!





Каждый кадр такой знакомый, такой болючий, такой реальный — просто выгляни в окно…





До слез, до мурашек. Ни одного беларуса не оставит равнодушным. Спасибо. Это наша боль





Я плачу. Взяли за живое. То, что сейчас происходит у нас в РБ, Вы чудом собрали в один коротенький фильм. СТРАШНО





В описании к клипу сообщается, что новый альбом «Касты» выйдет в декабре 2020 года.