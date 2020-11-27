"Каждый политик тянется к себе подобному": как Лукашенко хвалил Гитлера

Было озвучено его интервью немецкому изданию Handelsblatt, в котором глава государства, где в годы войны с нацистами погиб как минимум каждый четвертый, восхвалял Гитлера.





Свабода приводит высказывания Лукашенко о Гитлере на языке оригинала. приводит высказывания Лукашенко о Гитлере на языке оригинала.





Сначала слова, сказанные корреспонденту Handelsblatt Маркусу Циннеру.





"История Германии — это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти известным Адольфом Гитлером.





И не всё только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Вспомните его власть в Германии.

Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».

Через несколько дней Лукашенко уточнил свои оценки в беседе с белорусскими журналистами.





"Я подчеркиваю, что не может быть в одном человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти.

Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера.

Глава государства - президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место. Этому учит нас немецкая история. Сегодня мы переживаем такой же период времени, когда нужна консолидация вокруг одного или группы людей, чтобы выжить, выстоять и подняться на ноги».





Вы не поверите, но сначала об отношении своего президента к Гитлеру белорусский народ узнал... по белорусскому государственному радио.





Читатели же немецкого издания фразы о Гитлере не увидели - редакция решила их не размещать. В интервью московской газете «Известия» корреспондент Handelsblatt Маркус Циннер, который беседовал с Лукашенко, следующим образом объяснил решение редакции:





"Высказывание господина Лукашенко действительно имело место в интервью. Но наша редакция приняла решение эти высказывания не публиковать и, в частности, по той причине, чтобы не предоставлять крупную национальную немецкую ежедневную газету в качестве трибуны для подобного рода тезисов».





Правда, комментаторы замечали, что могла быть еще одна причина: публикуя подобное, редакция могла вступить в конфликт с немецким законодательством, запрещающим апологетику Гитлера и нацизма. Слова, конечно, принадлежали собеседнику, и в случае претензий адвокаты, видимо, их отбили бы, но в редакции решили не создавать себе лишних проблем.





Высказывание о Гитлере было настолько невероятное, что активиста БНФ, который на пикете в Кунцевщине распространял листовки, где приводилась цитата Лукашенко о Гитлере, задержала милиция, составила протокол и сообщила в КГБ: посчитали, что человек клевещет на президента.





"Кто слышал, возможно, не поверили своим ушам, настолько невероятна была эта сентенция, — говорил на волнах Радио Свабода Валентин Жданко. - Официальные СМИ тем временем ни слова не упомянули о положительной оценке Лукашенко гитлеровской политики... Журналисты, которых Лукашенко считает "своими", молчат. Да и что скажешь, чем объяснишь признание президента народа, который до сих пор почти в каждой своей семье оплакивает жертв нацизма?».





Однако вскоре на телевидении выступил начальник управления информации администрации президента полковник Владимир Заметалин, известный своими антибелорусскими и пророссийскими настроениями, идеолог референдума-1995.





Начал свою речь Заметалин странновато:





"Мальчик, окончивший школу с золотой медалью, а также два института, один из которых с красным дипломом, никогда не мог сказать ничего хорошего о кровавом диктаторе Адольфе Гитлере"





Как известно, золотой медали у Лукашенко не было (ее и не могло быть у школьника, который состоял на учете в детской комнате милиции), но, с другой стороны, фамилию «мальчика» Заметалин не назвал.





Совсем возможно, что был какой-то мальчик, и не один, который в школе получил золотую медаль, а в одном из двух институтов — красный диплом. И, скорее всего, такие мальчики действительно не стали бы ничего хорошего говорить о Гитлере. Как, впрочем, и мальчики без медалей и красных дипломов.





Сочетание этих слов Заметалина с его следующим пассажем комментаторы назовут приемом из арсенала гебельсовской пропаганды.





"Президент не высказывал и не мог высказывать симпатий к Адольфу Гитлеру, — сказал далее Заметалин. - Это спланированная политическая акция, направленная на дискредитацию власти во время выборов. Заинтересованные в подобной провокации те националистические силы, которые потерпели очень серьезное поражение на майских выборах в парламент, пытались сорвать всенародный референдум и создать ситуацию нестабильности и хаоса».





Словом, Лукашенко Гитлера не хвалил, это выдумала оппозиция.





Как среагировали на заявления Лукашенко в обществе?

«В мире есть немало властителей, идеология и практика которых очень близки с фашизмом. Однако ни одному диктатору и в голову не придет открыто проявлять свои симпатии к основателю Третьего Рейха. Наоборот, все диктаторы, как только можно, открещиваются от клейма фашиста и последователя Гитлера. А тут глава государства сам, причем без принуждения, добровольно ставит на себе это клеймо", - писал Юрий Дракохруст в «Белорусской деловой газете».





"Знала ли Партизанская республика, что в 1994 году, сразу после празднования 50-летия освобождения Беларуси, избирает президентом сторонника Адольфа Гитлера? Такое не могло присниться и в страшном сне ветеранам, голосовавшим за Лукашенко", - заявила политическая комиссия Объединенной гражданской партии.





БНФ принял заявление, отметив, что "под диктатуру подводится идеологическое обоснование в виде „соблюдения порядка“. Разница лишь в том, что борьба за „чистоту арийской расы“ изменилась на „укрепление славянского единства“.





Зенон Позняк счел нужным обратиться к обществу с открытым письмом:





"Вы, господин Лукашенко, одобряя Гитлера, оскверняете память моего отца, погибшего под Катовицами в борьбе с гитлеровцами, как и память моего дяди, прошедшего с 1941-го всю войну в танке "КВ" и сгоревшего в нем 9 февраля 1945 года под Меркиш Фридлянд в Восточной Пруссии.





Если бы они встали - они бы вам показали Гитлера. В тысячах белорусских семей еще живет дух погибшего мужа, отца и святая память о них. Нашелся человек, который наплевал на эту память.





Я обращаюсь к образованным людям Беларуси, к тем, кто способен что-то понимать, делать выводы из национальной и мировой истории. Я об этом писал и говорил неоднократно: Беларусь под угрозой установления диктатуры, притом чрезвычайно глупой диктатуры, которая морально опозорит нас на целые поколения, унизит наше национальное сообщество, отбросит далеко назад в экономическом, общественном и политическом развитии».





Газета "Свабода" поместила отзыв Василя Быкова. "Хуже не сделаешь - для себя, для общества, для потомков тоже» - оценил Быков избрание Лукашенко президентом в 1994 году, а теперь сказал, что не удивлен такой оценкой Гитлера из уст Лукашенко:





«... каждый политик тянется к себе подобному, так или иначе консолидируется с ним. ... Лукашенко - типичное создание позднего большевизма... Теперь он инстинктивно равняется на Гитлера, о чем и сообщил в минуту непростительной простоты немецкому журналисту. ...Белорусский народ, конечно, проглотит и это, как привык глотать многое другое».





Действительно ли слова Лукашенко народ проглотил?

Если говорить об активной, сознательной, демократической части общества - нет, о чем свидетельствуют выше приведенные цитаты (это лишь небольшая часть высказываний).





Но того, что произошло бы во Франции или в той же Германии — многотысячных шествий и отставки правителя, позволившего себе подобное, не произошло.





Действительно - к этому моменту народ уже проглотил то, что Лукашенко сделал в русле его «понимания президентской республики и роли в ней президента». Почти по Гитлеру.





Ведь, как и в нацистской Германии, большинство населения считало, что его это не касается.





"Уничтожают евреев? Но ведь я немец. Высылают тех, кто не по нраву? Но ведь я - за фюрера. Где-то там, на Западе и Востоке, гибнут люди? Но меня вечером ждет хорошее пиво"





"Избили депутатов БНФ? Но я не в оппозиции. Подавили забастовку на метрополитене? У меня на работе не бастуют. Запретили свободные профсоюзы? Ну так я в официальном"





И еще одна параллель.





В первые годы у большинства населения была вера в Лукашенко, и ему были готовы простить все — в ожидании обещанного чуда. Не очень задумываясь, в том числе и о том, возможно ли счастье ценой несчастья других. Такое еще называют охмурением.





Но чуда не получилось. Ни у Гитлера, ни у Лукашенко.





А если чуда не получается, охмурение проходит. Всегда.







