У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

Источник материала: Onliner

Honda решила обострить конкуренцию в сегменте крупнокалиберных круизеров: компания рассекретила новый Rebel 1100. По сути, это старшая версия популярного Rebel 500, который пользуется спросом как у новичков, так и у опытных райдеров.





Модель получила 2-цилиндровый мотор от последнего CRF1100 Africa Twin. 1084-кубовый двигатель отличается более тяжелым маховиком и перенастроенными клапанами. Все это повысило производительность на низких и средних оборотах, чтобы на мотоцикле было комфортно ездить на «дальняки». При этом пиковая мощность мотора упала по сравнению с Africa Twin (с 100 л. с. до 86 л. с.). Электронная система управления дроссельной заслонкой имеет три режима работы: Standard, Sport и Rain.





Как и 500-ка, новый круизер имеет регулируемое седло (максимальная высота — 700 мм) и отличительную стилистику круизера с нетипичными толстыми шинами. Спереди — 18-дюймовое колесо, сзади — 16-дюймовое.





По умолчанию на круизер ставится 6-ступенчатая механическая коробка передач. Но в опциях есть знаменитая полуавтоматическая трансмиссия Honda Dual Clutch Transmission (DCT). Таким образом, Rebel 1100 стал одним из немногих круизеров с «автоматом». Принцип работы DCT схож с DSG у Volkswagen.





Вслед за младшим братом, 1100-й Rebel получил трубчатую стальную раму (но с более толстыми трубками). Спереди используется обычная телескопическая вилка. Она, как и пара амортизаторов, имеет настройку преднатяга. На переднем колесе — один тормозной диск (330 мм) с 4-поршневым радиальным суппортом. Байк имеет фару с четырьмя отдельными LED-лампами. Перед глазами райдера — круглый дисплей приборной панели.





В продажу Honda CMX1100 Rebel'2021 поступит ближе к сезону. Цена в США — от 9300 долларов. В ЕС байк будет стоить дороже. Японцы обещают большое количество аксессуаров для модели. Будут и ветровики, и сумки, и седло для второго номера.



