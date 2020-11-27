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У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

27.11.2020 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Honda решила обострить конкуренцию в сегменте крупнокалиберных круизеров: компания рассекретила новый Rebel 1100. По сути, это старшая версия популярного Rebel 500, который пользуется спросом как у новичков, так и у опытных райдеров. 

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

Модель получила 2-цилиндровый мотор от последнего CRF1100 Africa Twin. 1084-кубовый двигатель отличается более тяжелым маховиком и перенастроенными клапанами. Все это повысило производительность на низких и средних оборотах, чтобы на мотоцикле было комфортно ездить на «дальняки». При этом пиковая мощность мотора упала по сравнению с Africa Twin (с 100 л. с. до 86 л. с.). Электронная система управления дроссельной заслонкой имеет три режима работы: Standard, Sport и Rain.

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

Как и 500-ка, новый круизер имеет регулируемое седло (максимальная высота — 700 мм) и отличительную стилистику круизера с нетипичными толстыми шинами. Спереди — 18-дюймовое колесо, сзади — 16-дюймовое.

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

По умолчанию на круизер ставится 6-ступенчатая механическая коробка передач. Но в опциях есть знаменитая полуавтоматическая трансмиссия Honda Dual Clutch Transmission (DCT). Таким образом, Rebel 1100 стал одним из немногих круизеров с «автоматом». Принцип работы DCT схож с DSG у Volkswagen.

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

Вслед за младшим братом, 1100-й Rebel получил трубчатую стальную раму (но с более толстыми трубками). Спереди используется обычная телескопическая вилка. Она, как и пара амортизаторов, имеет настройку преднатяга. На переднем колесе — один тормозной диск (330 мм) с 4-поршневым радиальным суппортом. Байк имеет фару с четырьмя отдельными LED-лампами. Перед глазами райдера — круглый дисплей приборной панели.

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

В продажу Honda CMX1100 Rebel'2021 поступит ближе к сезону. Цена в США — от 9300 долларов. В ЕС байк будет стоить дороже. Японцы обещают большое количество аксессуаров для модели. Будут и ветровики, и сумки, и седло для второго номера.

У Honda появился большой круизер Rebel 1100. Есть версия с «автоматом»

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Honda решила обострить конкуренцию в сегменте крупнокалиберных круизеров: компания рассекретила новый Rebel 1100. По сути, это старшая версия популярного Rebel 500, который...
 
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