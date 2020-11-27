Долгострой на Быховской начали вводить в эксплуатацию

Источник материала: Onliner

О нелегкой судьбе симпатичного жилого комплекса на Быховской Onliner писал в июле. Строить его начали в 2015 году, а к лету 2018 должны были сдать в эксплуатацию, но вместо ключей будущие жильцы получили неприятные новости о мошенничестве: оказалось, некоторые квартиры проданы дважды в разные руки. Как минимум двое минчан повелись на сладкую цену в $700—720 за «квадрат» от подрядчика и, конечно, остались ни с чем. Но волнение одолевало и остальных, ведь спустя 5 лет с начала стройки держатели жилищных облигаций толком не знали, когда получат ключи от квартиры и получат ли их вообще. Летом люди пошли на отчаянный шаг: просили, чтобы их долгострой передали УКСу, и были готовы к доплатам за уже оплаченные квартиры.





Сегодня стало известно, что первый пусковой комплекс — 13-этажный жилой «столбик» многоквартирного дома №16 на ул. Быховской введен в эксплуатацию. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости» . Часть держателей жилищных облигаций смогут получить ключи от своих квартир до конца года. Однако в эксплуатацию пока не сдан второй жилой «столбик» на 19 этажей, подземный паркинг, играющий роль стилобата для них обоих, и административные помещения на 1—2-м этажах.

Что касается 19-этажного «столбика», то, по словам главы районной администрации, здесь завершаются работы по отделке фасада, идет чистовая отделка внутри квартир и в местах общего пользования, налаживается электроснабжение. В целом строительство дома планируется завершить во втором квартале 2021 года.