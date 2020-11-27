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Долгострой на Быховской начали вводить в эксплуатацию
Источник материала: Onliner
О нелегкой судьбе симпатичного жилого комплекса на Быховской Onliner
Сегодня стало известно, что первый пусковой комплекс — 13-этажный жилой «столбик» многоквартирного дома №16 на ул. Быховской введен в эксплуатацию. Об этом сообщило агентство
Что касается 19-этажного «столбика», то, по словам главы районной администрации, здесь завершаются работы по отделке фасада, идет чистовая отделка внутри квартир и в местах общего пользования, налаживается электроснабжение. В целом строительство дома планируется завершить во втором квартале 2021 года.
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О нелегкой судьбе симпатичного жилого комплекса на Быховской Onliner писал в июле. Строить его начали в 2015 году, а к лету 2018 должны были сдать в эксплуатацию, но вместо...
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