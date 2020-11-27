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Как выглядит оскверненное советское кладбище в Литве - видео
27.11.2020 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Захоронение расположено в городе Обяляй – на северо-востоке страны. Местные поисковики рассказали, что вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику.
Кто это сделал – неизвестно, однако подобные случаи в Литве – не редкость. Посольство России в республике высказало возмущение очередным осквернением могил советских воинов.
"Возникает вопрос: почему на территории Литовской Республики с настораживающей периодичностью происходят подобные происшествия? Не потому ли, что в каждодневном режиме едва ли не из всех средств массовой информации на граждан этой страны вот уже почти как тридцать лет льются потоки махровой русофобии", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Вандализм в отношении советских памятников за рубежом Москва подвергает резкой критике, связывая с курсом государств на переписывание истории.
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Неизвестные осквернили кладбище советских воинов в Литве, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Смотрите на видео, что стало с памятником и...
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