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Календарь этапов Кубка мира и Чемпионата мира – 2020/21 по биатлону
27.11.2020 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Зимний биатлонный сезон 2020/21 начинается 28 ноября с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Следующие этапы первенства пройдут в Австрии, Германии, Италии, Чехии и Норвегии.
В феврале 2021 года череду этапов Кубка прервет Чемпионат мира, который запланирован в Словении.
Смотрите в инфографике Sputnik календарь мировых первенств по биатлону сезона 2020–2021 годов.
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Календарь и расписание этапов Кубка мира и Чемпионата мира 2020–2021 по биатлону – в инфографике Sputnik.
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