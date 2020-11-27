Начальнику транспортного цеха: в ГАИ рассказали подробности новой акции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио А где начальник транспортного цеха? В ГАИ рассказали подробности новой акции

Во время единого Дня безопасности дорожного движения в пятницу 27 ноября, а также в период профилактической акции, которая продлится до 4 декабря, представители Госавтоинспекции разъясняют автовладельцам основные риски эксплуатации авто с учетом холодного сезона, напоминают о контраварийном вождении в зимних условиях и обязательной установке зимних шин с 1 декабря по 1 марта.

"Руководителям транспортных организаций и предприятий, в том числе сельскохозяйственных будет направляться информация о мерах ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, имеющего неисправности колес и шин, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено", ― сказала радио Sputnik представитель Минской областной ГАИ Ирина Сапунова.

Ответственность за отсутствие зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП, это предупреждение и штраф в размере до 0,5 базовой величины (13,5 рублей). Если же зимние шины на авто установлены, но рисунок протектора почти стерт, то есть его остаточная высота не превышает 4 мм, штраф вырастет до одной базовой величины (27 рублей) в соответствии с частью 3 той же стати КоАП.

Помимо установки зимних шин на транспортном средстве, в ГАИ также советуют автомобилистам убедиться в работоспособности обогревателей стекол, "дворников" и тормозов, проверить аккумулятор, антифриз и залить "незамерзайку", обработать силиконом замки и петли дверей, капота и багажника. Также водителям советуют обратить внимание на наличие и состояние "аварийного" комплекта ― запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки.

"Также необходимо помнить, что летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо, а в гололед тормозной путь увеличивается в несколько раз", ― добавила Сапунова.

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