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Зима близко: штормпредупреждение объявлено на субботу 28 ноября

27.11.2020 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу 28 ноября из-за ухудшения погоды, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Максим Богодвид
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По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся через восток Беларуси на Украину.

"В субботу местами по республике ожидаются налипание мокрого снега, туман, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

По данным Гидромета, днем в субботу 28 ноября температура воздуха составит от –1 до +4°С, а в воскресенье 29 ноября – от –3 до +2°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем в субботу 28 ноября температура воздуха составит от –1 до +4°С, повсеместно пройдет мокрый снег.
 
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