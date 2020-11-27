Зима близко: штормпредупреждение объявлено на субботу 28 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу 28 ноября из-за ухудшения погоды, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты, смещающиеся через восток Беларуси на Украину.

"В субботу местами по республике ожидаются налипание мокрого снега, туман, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

По данным Гидромета, днем в субботу 28 ноября температура воздуха составит от –1 до +4°С, а в воскресенье 29 ноября – от –3 до +2°С.