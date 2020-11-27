Источник материала: Sputnik Беларусь

Основная тональность примерно такова: Москва ставит Минску какие-то "ультиматумы", а белорусское руководство отказывается их выполнять, в связи с чем прогнозируются некие апокалиптические последствия.

На самом деле все эти рассуждения отнюдь не новы и сопровождают белорусско-российские отношения уже более 20 лет, что объясняется целым рядом причин – от влияния внешних и внутренних противников союза до попыток определенных элитных групп, в первую очередь российских, таким образом сигнализировать в Минск о своих желаниях.

Впрочем, к реальной кухне Союзного государства России и Беларуси все это имеет весьма опосредованное отношение, и эта констатация также справедлива для прошедших вчера в белорусской столице переговоров Сергея Лаврова с Александром Лукашенко и другими представителями руководства нашей страны.

Противодействие цветным революциям и двойным стандартам

По сути, Москва подтвердила поддержку Минска на фоне грозящего третьего пакета санкций ЕС, которые будут направлены на нанесение экономического вреда Беларуси. В заявлении, сделанном по результатам коллегии внешнеполитических ведомств России и Беларуси, Сергей Лавров отметил "грязные методы цветных революций", которые применяются по отношению к Республике Беларусь со стороны США и их союзников, а также стремление внешних управляющих центров "помешать нормализации обстановки" в нашей стране путем "радикализации протестующих", "призывов к саботажу и государственной измене".

При этом, по словам российского министра, дипломаты "дополнительно проработали весь спектр отношений, пути защиты интересов каждой из наших стран и защиту интересов Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации", а "конкретные договоренности" зафиксированы в отдельном постановлении, которое было подписано вместе с Планом консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2021 год.

Также достаточно четко Лавров высказался относительно слухов о якобы имеющих место быть контактах российского руководства с представителями т.н. "координационного совета" белорусской оппозиции, о чем сообщал один из лидеров этого самопровозглашенного органа Павел Латушко. Министр иностранных дел РФ заявил, что "это полная ложь, что лишний раз характеризует тех, кто пытается «на заграничных хлебах» делать себе непонятно какую карьеру".

Много внимания Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей уделяли так называемым "двойным стандартам" в политике западных стран, которые в последнее время не только никого не удивляют, но фактически стали визитной карточкой европейской и американской дипломатии. Провоцирование переворотов в разных странах мира, жесткое подавление любой протестной активности внутри собственных государств, принятие законов, ограничивающих индивидуальные свободы человека, соседствует с лицемерной критикой "вмешательства России", "насилия в Беларуси" и так далее.

В совместном заявлении дипломаты двух стран "с сожалением констатировали", что "западные партнеры во главе с США продолжают настойчиво продвигать свои узкоэгоистичные интересы в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене". При этом используется концепция "миропорядка, основанного на правилах", которую напрямую противопоставляют универсальным, общепризнанным нормам международного права, включая Устав ООН.

Параллельно США и их союзники пытаются "установить контроль над деятельностью международных организаций", то есть превратить эти структуры в инструмент реализации своей политики. В принципе эту деятельность нельзя назвать безуспешной, что заметно по тональности многих документов, принимаемых на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ПАСЕ и пр. Именно это явление Лавров назвал "келейным междусобойчиком", где "все те, кто соглашается с западной линией принимает решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению". Очевидно, что в этой связи Беларуси и России необходима максимальная синхронизация работы на площадках международных организаций, договоренности о чем также были подтверждены в Минске, а конкретные меры зафиксированы документально.

Принципиальная позиция Минска и конституционная реформа

Принимая во внимание российскую поддержку, белорусская сторона достаточно уверенно чувствует себя на международной арене, тональность заявлений и действий отечественных дипломатов серьезно изменилась в последнее время. При этом зеркальный список белорусских санкций против европейских чиновников будет имплементирован Москвой в соответствии с союзническими обязательствами. Также Владимир Макей отметил готовность нашей страны "прекратить любое взаимодействие с Советом Европы", если эта организация без согласования с официальным Минском продолжит принимать какие-то "программы сотрудничества", направленные реализацию различных проектов в Беларуси.

Столь же принципиальную позицию белорусский МИД занимает в отношении Украины. Присоединение этой страны к антибелорусским санкциям ЕС Макей назвал "несамостоятельным решением" и "насмешкой над здравым смыслом". Также министр сообщил, что Беларусь подготовила собственный санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины и ни одно из действий Киева, направленных против белорусского государства, "не останется без ответа".

Также Россия заявила о своей поддержке процессу конституционной реформы, которую анонсировали власти Беларуси. Однако нужно отметить, что отдельные обозреватели, в том числе в российских изданиях либеральной направленности, ошибочно понимают под конституционной реформой смену власти и разложение белорусского государства, скатывание в неуправляемый хаос бесконечных политических претурбаций по образцу Кыргызстана, Украины и многих других стран постсоветского пространства.

По мнению же Минска, реформа белорусской Конституции будет направлена не на ослабление, а на усиление белорусского государства путем создания более устойчивых демократических институтов, передачи части полномочий от Президента к парламенту и правительству, вовлечения всего общества в процесс государственного управления через развитие партийного строительства и некоторые изменения в избирательной системе. Что касается вопроса о власти, то эта тема уже закрыта на ближайшие годы в соответствии с результатами президентских выборов, где Россия оказала нашей стране однозначную поддержку.

Таким образом, блок, относящийся к области дипломатического взаимодействия Беларуси и РФ в свете усиления давления Запада, можно считать урегулированным. Впереди у Москвы и Минска встреча на уровне премьер-министров и достаточно сложные переговоры по цене на газ, где наша страна настаивает на получении скидки, что традиционно сталкивается с непониманием топ-менеджмента российского энергетического монополиста.

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