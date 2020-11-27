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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла вечером 27 ноября на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По словам очевидцев, в районе развязки с Партизанским проспектом разбита фура. Водителя из кабины достают спасатели.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
На внешнем кольце образовался серьезный затор — от Партизанского проспекта до улицы Ташкентской.
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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