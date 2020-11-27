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Серьезная авария на МКАД, движение затруднено

27.11.2020 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла вечером 27 ноября на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя TUT.BY

По словам очевидцев, в районе развязки с Партизанским проспектом разбита фура. Водителя из кабины достают спасатели.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

На внешнем кольце образовался серьезный затор — от Партизанского проспекта до улицы Ташкентской.

(Будет дополнено.)

 
 
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Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
 
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