Серьезная авария на МКАД, движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла вечером 27 ноября на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото читателя TUT.BY

По словам очевидцев, в районе развязки с Партизанским проспектом разбита фура. Водителя из кабины достают спасатели.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

На внешнем кольце образовался серьезный затор — от Партизанского проспекта до улицы Ташкентской.

(Будет дополнено.)