Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский

Источник материала: Tut.by

На 62-м году жизни умер первый председатель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Иванович Ивановский, руководивший организацией с 1992 по 1996 годы, сообщается на сайте Белорусской федерации мини-футбола.



Фото: «Минск-Новости»

Именно при его непосредственном участии была выработана туровая система проведения чемпионата Беларуси, которая оправдала себя на первом этапе развития отечественного мини-футбола.

Затем Виктор Иванович работал генеральным секретарем Белорусской федерации футбола, а последнее время возглавлял Первомайский физкультурно-оздоровительный центр.

Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Ивановского.