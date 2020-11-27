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Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский

27.11.2020 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 62-м году жизни умер первый председатель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Иванович Ивановский, руководивший организацией с 1992 по 1996 годы, сообщается на сайте Белорусской федерации мини-футбола.


Фото: «Минск-Новости»

Именно при его непосредственном участии была выработана туровая система проведения чемпионата Беларуси, которая оправдала себя на первом этапе развития отечественного мини-футбола.

Затем Виктор Иванович работал генеральным секретарем Белорусской федерации футбола, а последнее время возглавлял Первомайский физкультурно-оздоровительный центр.

Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Ивановского.

 
Теги: Минск
 
 
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