«Назад не пущу». Лукашенко - про зарплаты медиков, надбавки за COVID и снова про уезжающих в Польшу врачей

Источник материала: Tut.by

В октябре у медиков, по официальной статистике , заметно выросли средние зарплаты. «По сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки», — сообщается на сайте Лукашенко по итогам его визита в 6-ую больницу Минска. Но здесь есть важный момент, на который обратил внимание и сам Лукашенко: скачок произошел из-за надбавок за работу с COVID-19. То есть если их убрать, то рост будет не таким заметным (не исключено его отсутствие или даже падение зарплат). Лукашенко сегодня также снова высказался — как минимум в третий раз за ноябрь — о трудовой миграции медиков в Польшу (напомнил, что «не пущу назад»), а главврач «шестерки» рассказал ему про врачей, у которых зарплаты больше 3 тысяч рублей. Но один из врачей этой больницы позднее рассказал, что эти суммы «преувеличены» (по крайней мере, конкретно он получает меньше, хотя и работает с пациентами с COVID-19).

Тем временем в Беларуси наблюдается нехватка медиков, в том числе врачей и медсестер.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про зарплаты медиков, доплаты за работу с COVID-19 и квартиры за надбавки

Главный врач 6-ой больницы Минска Игорь Юркевич рассказал на встрече с Лукашенко о том, что средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тысячи рублей, при этом у врачей — более 3,3 тысячи рублей, у среднего медицинского персонала — 2,4 тысячи рублей, у других сотрудников — 1,36 тысячи рублей. «У врачей реанимации зарплата порядка 7−9 тысяч рублей, — подчеркнул Игорь Юркевич. — Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».

«Они делают большое дело. Если в „красной“ зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. — Прим.)», — сказал Лукашенко.

Эти суммы, скорее всего, до уплаты налогов. В таком случае от них нужно отнять около 14%. При этом речь может идти о тех специалистах, которые работают с пациентами с COVID-19, и суммы зарплат, скорее всего, приведены с учетом доплат за эту работу. Не исключено, что некоторые из медиков трудятся больше чем на одну ставку, что отражается на уровне зарплат.

Один из врачей этой больницы рассказал, что суммы, которые приводит главврач, «заметно преувеличены». По его словам, он не получает 3 тысячи, хотя и работает с пациентами с COVID-19.

Если вы работаете в здравоохранении и готовы рассказать про свои доходы (в том числе про доплаты за COVID-19) и расходы, то пишите нам в телеграм @bobkov_tut Будем признательны, если откликнутся в том числе работники 6-ой больницы Минска, особенно те, у которых «зарплата порядка 7−9 тысяч рублей», и молодые специалисты, которые «построили квартиры за счет надбавок».

А что вообще происходит со средними зарплатами в медицине

В Минске средняя зарплата в январе-октябре в здравоохранении была 1379 рублей (после уплаты налогов около 1186 рублей). Средняя зарплата в здравоохранении в целом по стране, по данным Белстата, в январе-октябре составила 1094 рубля. Если от этой суммы отнять налоги, то «на руки» выходит в среднем около 941 рубля.

При этом конкретно в октябре зарплаты медиков заметно выросли. К примеру, у враче они выросли на 240 рублей — до 2 062 рублей, а у среднего медперсонала — на 362 рубля (до 1 479 рублей). Уточним, что суммы до уплаты налогов.

Сегодня после визита Александра Лукашенко в 6-ую больницу Минска на его сайте появилась информация о том, что «по сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки».

При этом скачок зарплат объясняют именно доплатами за работу с COVID-19.

«Доплаты никто не снимет, это установлено указом президента, никто не имеет права отменить этот указ», — сказал Александр Лукашенко. Вместе с тем он обратил внимание на то, что из-за этих дополнительных выплат работники здравоохранения в общей статистике по уровню заработной платы значительно опережают ряд других категорий бюджетников, говорится на сайте.

При этом не уточняется, о какой конкретно пятилетке идет речь — про ту, которая заканчивается в нынешнем году, или ту, которая в 2025-м. По всей видимости, все же нынешней.

Напомним, что в августе прошлого года экс-министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что зарплаты медицинским работникам повысят на 20% в 2020 году. Но не уточил, по сравнению с каким периодом. Здесь возможны как минимум два варианта: по сравнению с августом 2019-го и в целом с 2019-м годом. Если брать зарплату по итогам прошлого года (876 рубля), то повысить ее на 20% в январе-октябре этого удалось. Если брать зарплату за август 2019-го (856 рублей), то тоже удалось на текущий момент поднять на 20%. Но нужно учитывать два важных момента. Первый — зарплаты выросли во многом за счет доплат за работу с COVID-19. Второй — за оставшиеся 3 месяца этого года средние заработки медиков могут упасть. Так уже было, к примеру, в сентябре, тогда сократились средние заработки как врачей, так и среднего медперсонала.

В планах у властей было поднять зарплату в здравоохранении к 2025 году до 150% от средней по стране. В октябре средняя по стране получка была 1285 рублей, 150% от нее — почти 1928 рублей. Но нужно учитывать, что такие планы ставились до нынешней политической и экономической ситуации в стране и до распространения COVID-19.

Лукашенко — снова про уезжающих на работу в Польшу медиков

Александр Лукашенко сегодня как минимум в третий раз за ноябрь высказался о трудовой миграции белорусских медиков в Польшу.

— Они молодцы у нас, конечно, их надо под контролем держать всегда (в этот момент Лукашенко кладет руку на плечо стоящего рядом мужчины и приобнимает женщину, они в защитных костюмах и средствах. — Прим. ред.), но молодцы, — сказал Лукашенко. Видео этого момента размещено в телеграм-канале «Пул первого». — Не зря же поляки говорят (а врачей нет, у них же беда вообще): мы ваших врачей заберем. Я сказал едьте, но назад я вас не пущу.

— А мы и не поедем, — сказала стоящая рядом женщина.

— Нам надо своих лечить вон больных. Но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо, мы вам отправим бригад, мы вам поможем. А вот так нас шпынять не надо, мы не рабы.

Напомним, 5 ноября Лукашенко заявил в адрес уезжающих на заработки в Польшу медиков: «Но надо понимать: уехал — назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства. Поэтому всех надо ставить на место, ничего не препятствуя, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».

Тогда многие трактовали эти слова как запрет на въезд в страну и то, что правительству было дано соответствующее поручение. Позднее Лукашенко пояснил свое заявление касательно уезжающих на заработки в Польшу медиков.

Тем временем в Беларуси наблюдается нехватка медиков, в том числе врачей и медсестер. Речь идет о дефиците нескольких тысяч специалистов. Проблема осложняется увольнениями , непродлением контактов , задержаниями , посадками медиков, в некоторых случаях — из-за их гражданской позиции.

Для медсестер, к примеру, в общереспубликанском банке вакансий для медсестер сейчас значится больше 2870 предложений от нанимателей. При этом около 2080 из них — с зарплатой до 600 рублей. Как правило, в вакансиях указывают суммы до уплаты налогов. Для врачей-специалистов также размещено несколько тысяч вакансий.