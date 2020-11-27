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«Назад не пущу». Лукашенко - про зарплаты медиков, надбавки за COVID и снова про уезжающих в Польшу врачей
Источник материала: Tut.by
В октябре у медиков, по официальной
Тем временем в Беларуси наблюдается нехватка медиков, в том числе врачей и медсестер.
Про зарплаты медиков, доплаты за работу с COVID-19 и квартиры за надбавки
Главный врач 6-ой больницы Минска Игорь Юркевич рассказал на встрече с Лукашенко о том, что средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тысячи рублей, при этом у врачей — более 3,3 тысячи рублей, у среднего медицинского персонала — 2,4 тысячи рублей, у других сотрудников — 1,36 тысячи рублей. «У врачей реанимации зарплата порядка 7−9 тысяч рублей, — подчеркнул Игорь Юркевич. — Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».
«Они делают большое дело. Если в „красной“ зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. — Прим.)», — сказал Лукашенко.
Эти суммы, скорее всего, до уплаты налогов. В таком случае от них нужно отнять около 14%. При этом речь может идти о тех специалистах, которые работают с пациентами с COVID-19, и суммы зарплат, скорее всего, приведены с учетом доплат за эту работу. Не исключено, что некоторые из медиков трудятся больше чем на одну ставку, что отражается на уровне зарплат.
Один из врачей этой больницы рассказал, что суммы, которые приводит главврач, «заметно преувеличены». По его словам, он не получает 3 тысячи, хотя и работает с пациентами с COVID-19.
А что вообще происходит со средними зарплатами в медицине
В Минске средняя зарплата в январе-октябре в здравоохранении была 1379 рублей (после уплаты налогов около 1186 рублей). Средняя зарплата в здравоохранении в целом по стране, по данным Белстата, в январе-октябре составила 1094 рубля. Если от этой суммы отнять налоги, то «на руки» выходит в среднем около 941 рубля.
При этом конкретно в октябре зарплаты медиков заметно выросли. К примеру, у враче они выросли на 240 рублей — до 2 062 рублей, а у среднего медперсонала — на 362 рубля (до 1 479 рублей). Уточним, что суммы до уплаты налогов.
Сегодня после визита Александра Лукашенко в 6-ую больницу Минска на его сайте появилась информация о том, что «по сути, уже сейчас достигнут тот уровень средней зарплаты медработников, который планировалось обеспечить к концу пятилетки».
При этом скачок зарплат объясняют именно доплатами за работу с COVID-19.
«Доплаты никто не снимет, это установлено указом президента, никто не имеет права отменить этот указ», — сказал Александр Лукашенко. Вместе с тем он обратил внимание на то, что из-за этих дополнительных выплат работники здравоохранения в общей статистике по уровню заработной платы значительно опережают ряд других категорий бюджетников, говорится на сайте.
При этом не уточняется, о какой конкретно пятилетке идет речь — про ту, которая заканчивается в нынешнем году, или ту, которая в 2025-м. По всей видимости, все же нынешней.
Напомним, что в августе прошлого года экс-министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что зарплаты медицинским работникам
В планах у властей было
Лукашенко — снова про уезжающих на работу в Польшу медиков
Александр Лукашенко сегодня как минимум в третий раз за ноябрь высказался о трудовой миграции белорусских медиков в Польшу.
— Они молодцы у нас, конечно, их надо под контролем держать всегда (в этот момент Лукашенко кладет руку на плечо стоящего рядом мужчины и приобнимает женщину, они в защитных костюмах и средствах. — Прим. ред.), но молодцы, — сказал Лукашенко. Видео этого момента размещено в
— А мы и не поедем, — сказала стоящая рядом женщина.
— Нам надо своих лечить вон больных. Но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо, мы вам отправим бригад, мы вам поможем. А вот так нас шпынять не надо, мы не рабы.
Напомним, 5 ноября Лукашенко
Тогда многие трактовали эти слова как запрет на въезд в страну и то, что правительству было дано соответствующее поручение. Позднее Лукашенко
Тем временем в Беларуси наблюдается нехватка медиков, в том числе врачей и медсестер. Речь идет о дефиците нескольких тысяч специалистов. Проблема осложняется
Для медсестер, к примеру, в общереспубликанском банке вакансий для медсестер сейчас значится больше 2870 предложений от нанимателей. При этом около 2080 из них — с зарплатой до 600 рублей. Как правило, в вакансиях указывают суммы до уплаты налогов. Для врачей-специалистов также размещено несколько тысяч вакансий.
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«Назад не пущу». Лукашенко - про зарплаты медиков, надбавки за COVID и снова про уезжающих в Польшу врачей
Александр Лукашенко как минимум в третий раз за ноябрь высказался о трудовой миграции белорусских медиков в Польшу.
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