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В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

27.11.2020 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Учитель школы в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмированы два человека.  

В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

Поводом для инцидента стало разногласие по учебному вопросу между преподавателем и учеником 8-го класса. Школьник позвал своего друга и родственника, чтобы разобраться с учителем. Между мужчинами произошла драка.  

В Нальчике два человека пострадали из-за стрельбы в школе

Пытаясь защититься, преподаватель открыл огонь из травматического оружия. Он ранил одного из нападавших. Самого учителя госпитализировали с травмами средней тяжести. Жизням пострадавших ничто не угрожает.  

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Новости России. Учитель школы в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики устроил стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмированы два...
 
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