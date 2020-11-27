Александр Алесин: У России давным-давно лежат планы взятия Беларуси

27 ноября Лукашенко отметился рядом экзальтированных заявлений во время посещения 6 клинической больницы Минска.





Чего, например, стоят «цитаты» якобы западных политиков, которые больше напоминают «перехват разговоров Ника и Майка».





"Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко", - привел якобы слова польского премьера Лукашенко.





А чего стоит фраза, что он никогда не просил Путина о помощи! Видимо, забыл. Так мы напомним, 15 августа государственное агентство БелТА растиражировало:





"И мы с ним (Владимиром Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявлял тогда Лукашенко.





«Белорусский партизан» обратился за комментариями по поводу "помощи" от Путина к военному эксперту Александру Алесину.





- Если бы Лукашенко и не просил, Владимир Владимирович подготовил бы необходимое количество дивизий, чтобы «спасти» белорусский народ от себя самого. Даже без просьбы Лукашенко Путин подготовил достаточное количество войск.





Думаю, что эти группировки созданы давно, а в конвертах давным-давно лежат планы взятия Беларуси под контроль на случай возникновения ситуации, грозящей интересам России.





Смотрите: в Беларуси прошло учение «Славянское братство», в котором участвовали батальонные группы трех воздушно-десантных дивизий Российской Федерации, самых боеспособных – Польской, Тульской и Ивановской.





Чтобы подготовить такие учения, требуются многие месяцы. Более 20 военно-транспортных самолетов доставляли военнослужащих и технику в Беларусь. О чем это говорит?





Все необходимое было заготовлено заранее: все планы, вся логистика, каждое подразделение знало свой маневр. Я на 100% уверен, что это старая заготовка, демонстрирующая, каким образом будет развиваться ситуация, если положение в Беларуси будет складываться не в пользу России.





Здесь высадится уже не одна, а все три воздушно-десантных дивизии возьмут под контроль по периметру всю границу Беларуси. А дальше – поднимется вторая линия: 1-ая гвардейская танковая армия, 20-ая общевойсковая армия. Такие сценарии заготовлены «на случай агрессии Запада».





Но если ситуация будет ускользать из-под контроля России, если здесь появится правительство, которое не будет соответствовать инересам России, которое может позвать на свою территорию войска стран НАТО, такой бросок будет осуществлен

в течение нескольких часов. И мы окажемся в объятиях ближайшего крепчайшего союзника и брата.





- Президент Светлана Тихановская – угроза российским интересам?





- Нет. Если Россия и опасается Тихановской, то лишь в том случае, если в Западной Беларуси появится квазигосударственное образование во главе с ней, его быстренько признают на Западе, и оно быстро призовет на помощь вооруженные силы соседей.





Лукашенко, кстати, этот сценарий озвучивал: мол, если победит оппозиция, то вы будете докладывать Тихановской, а не мне. Россия тоже рассматривает и готовится к отражению подобного сценария. У нас нет возможности заглянуть в карты генеральных штабов, но что Россия отрабатывает такой сценарий и готовит силы для противодействия именно такому сценарию – многие эксперты в этом уверены.





- Но этот сценарий звучит как бред сивой кобылы…





- Бред не бред, но военные к этому всерьез готовятся. И учения, и подготовка группировок, и рекогносцировка – это все на полном серьезе: военные выполняют лишь то, что от них требуют политики.





- Тогда, может, не фейк и информация о том, что российские военнослужащие участвовали в подавлении мирных протестов в Беларуси?





- У белорусских правоохранителей достаточно своих "умельцев" для подавления протестов. Могла возникнуть такая необходимость, если бы дело дошло до штурма правительственных зданий, военной инфраструктуры, объектов химической, атомной промышленности, российских военных объектов; возможно, тогда Росгвардия и вмешалась бы.





Но, как видим, помощь не понадобилась: белорусские "правоохранители" справились сами. Если бы российские военные обнаружились, то этот факт подлил бы еще больше керосина в протесты.





Оказывалась информационная помощь, аппаратная, агентурные данные поступали, оказывалась связь-онлайн между ФСБ, КГБ, МВД, - с большой степенью допускаю, что все это было. Но приглашать махающих дубинками из России потребности не возникло.









- На фоне всего сказанного в ином свете можно посмотреть и на визит Сергея Лаврова в Минск.





- Когда ситуация обострилась, Лукашенко очевидно пошел на ряд соглашений с Россией по углублению союзной интеграции: передача значительной части полномочий Беларуси наднациональным органам. Учитывая разные весовые категории стран, это сильно повысило бы степень влияния России на Беларусь.





Конечно же, когда немного стало полегче, Лукашенко стал делать вид, что никаких договоренностей не было. Но Россия помнит, кто кому и что обещал: дальнейшее развитие интеграции в рамках "союзного" государства, как это звучит официально, а точнее – передача полномочий на наднациональный уровень, что означает усиление зависимости нашего государства от России.





- Теперь Россия требует от Лукашенко сдержать свои обещания?





- Думаю, да. Не думаю, что прямая сдача суверенитета произойдет в обозримой перспективе. Но то, что у России появятся дополнительные рычаги влияния на руководство Беларуси, очевидно. На мой взгляд, Запад допускает большую ошибку, объявив Лукашенко нерукопожатным и разорвав с ним официальные контакты.





Многие аналитики говорят: Путин, ничего не делая, выиграл все: раскрыв рот, он сидит и ждет, когда белорусский колобок прикатится к нему в рот, подгоняемый Западом. Когда в тоннеле перекрывают один из выходов, остается только один выход – на Восток. А там его уже с удовольствием ждут.





Лукашенко, нуждаясь и в деньгах, и в энергоносителях, и в российских рынках, будет вынужден идти на российские интеграционные предложения.





- Пусть не сразу, но грядет сдача независимости Беларуси?





- Пока в Беларуси идут протесты, в Кремле не осмеливаются осуществлять инкорпорацию – протесты могут получить дополнительную подпитку. На такой вариант в России не хотят идти, да и спешить некуда – Лукашенко уже находится в российских клещах.





И в этом, как я считаю, во многом виноват Запад: Лукашенко не за что зацепиться, его просто затягивает в российскую воронку.





- Он мог бы просто уйти – и одним разом покончить с политическим кризисом.





- Думаю, Лукашенко достаточно искренний человек и действительно полагает, что в данной ситуации незаменим для государства. Он не кривит душой – просто так считает, это его идея-фикс.





Так просто он не уйдет ни сейчас, ни позже: он оставит достаточно различных каналов влияния на ситуацию в Беларуси и после своего ухода.