Источник материала: Хартия'97

Минский студент осужден в пятый раз: общий срок ареста — 71 сутки 27.11.2020, 19:29

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Фото: TUT.BY

Яну Солоновичу мстит КГБ?

Студент БГУИР 21-летний Ян Солонович осуждён в пятый раз: общий срок административного ареста — 71 сутки. А мать парня считает, что в целом этот срок может быть еще большим, сообщает spring96.org .

Солонович участвовал в акциях протеста, был задержан 1 ноября на марше в Куропаты. Мать студента говорит, что на него могли оказать давление, так как он якобы признался аж в 15 эпизодах участия в митингах, начиная с августа 2020-го. Известно, что 2 ноября парень получил 12 суток ареста, 5-го, 10-го и 18-го — еще по 15 суток, 26 ноября — 14 суток ареста. Возможно, будут ещё четыре суда. Мать студента не исключает, что сын выйдет на свободу только весной следующего года.

Tut.by сообщает, что в сентябре 2020-го Ян Солонович устроился на половину ставки в научно-технический центр КГБ. Мать считает, что его порекомендовали как ответственного студента. Но в это время он уже участвовал в протестах. "Выходить на марши сын решил сам", — говорит мать.

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