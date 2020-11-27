Источник материала: Хартия'97

Эггерт: Белорусский мирный протест проникнут для многих христианским духом Константин Эггерт

27.11.2020, 19:25

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Константин Эггерт

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской революции.

Молчанием встретили официальные структуры в Беларуси и России открытое письмо, которое подписали "священники и миряне Русской Православной Церкви, других поместных Церквей, верующие Римско-Католической Церкви, а также христиане других конфессий".

Молчание патриарха Кирилла

В проникнутом духом неприятия авторитаризма и государственного насилия письме осуждаются издевательства над людьми и пытки в Беларуси, а также содержится призыв к минским властям остановиться. Александра Лукашенко авторы письма сравнивают с царем Иродом, а действия его силовиков - с бесчинствами нацистских оккупантов и НКВД. Последнее обстоятельство делает особую честь авторам. В путинской России сравнивать сталинский режим с гитлеровским - не только "мыслепреступление", как у Оруэлла, но и реальный шанс попасть под суд и штраф.

На момент написания этого текста удалось найти два комментария на послание, оба ругательных - один в разделе блогов газеты "Завтра", другой в Facebook одного из сотрудников телеканала "Царьград", выступающего с националистических консервативных позиций. Церковный официоз безмолвствует.

Если бы я работал в пиар-структурах Русской православной церкви (РПЦ) или ее Белорусского экзархата, то тоже был бы растерян. Дело не только в том, что письмо подписали знаменитые и популярные люди - Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, лидер группы Tequilajazz Евгений Федоров, мультипликатор Михаил Алдошин, писатель Денис Драгунский. Их общественная позиция известна.

Проблема в том, что авторы послания и те, кто присоединился и все еще присоединяется к ним (текст открыт для подписания), сказали то, что должен был бы сказать своими словами еще в августе патриарх Кирилл. Вместо этого в августе предстоятель РПЦ в льстивых выражениях поздравил Лукашенко с "победой" на президентских выборах, а затем снял с должности митрополита Павла, главу Белорусского экзархата РПЦ, который отозвал свои поздравления диктатору и призвал прекратить насилие над демонстрантами.

Как и в случае с прошлогодним письмом в защиту протестующих в Москве несколько священнослужителей РПЦ, среди которых протоиереи Андрей Кордочкин, Алексий Уминский, Георгий Митрофанов, Олег Батов и другие, фактически делают работу своего священноначалия - просят власти проявить милосердие, отказаться от репрессий и вступить в диалог с собственным народом. Как и в 2019 году, меньшинство вновь спасает честь и авторитет всей церкви, нынешнее руководство которой политически слилось с путинским режимом до неразличимости.

Лукашенко "строит" священников

Как и письмо 2019 года, это тоже стало событием церковной и политической истории - теперь не только России, но и Беларуси. Я не смог вспомнить в постсоветской истории прецедента, когда православные и католики публично и едино выступили бы, в сущности, как члены церкви в исходном, новозаветном смысле слова - не иерархии, а сообщества верующих во главе с Иисусом Христом. Они призвали проявить милость и понимание не только к единоверцам, но абсолютно ко всем белорусам, вне зависимости от их отношения к христианству и вообще религии. Подписавшие письмо показали, что такое настоящий христианский гуманизм.

То, что православные и католики выступают вместе, имеет особое значение из-за религиозной специфики Беларуси. Она - особый случай среди постсоветских стран. Католиков в стране меньшинство, но заметное - около 7 процентов населения. Рождество официально празднуется два раза - 25 декабря и 7 января. На государственных мероприятиях присутствуют и выступают, как правило, священнослужители обеих конфессий, чему я сам бывал свидетелем. Лукашенко всегда использовал эту особенность своей страны, когда еще общался с США и ЕС: мол, Беларусь - наследница Великого княжества Литовского, перекресток православного востока и католического запада, островок межконфессиональной гармонии в Европе.

С начала протестов Беларусь вновь подтвердила свой особый статус, став первой страной постсоветского пространства, где священство двух, так сказать, традиционных конфессий подвергается репрессиям. Лукашенко, называвший себя "православным атеистом", больше не вещает про "религиозный мир" и "перекресток цивилизаций". В Гомеле священник Владимир Дробышевский отсидел 25 суток за одиночный пикет.

Глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич фактически изгнан из страны. Несмотря на то, что он гражданин Беларуси, Кондрусевич не может въехать на родину из Польши - его паспорт объявили недействительным. Папа Франциск направлял в Минск главу секции по отношениям с государствами Государственного секретариата - фактически министра иностранных дел Святого престола - архиепископа Пола Гэллахера. Но и тот не смог добиться от белорусских властей разрешения Кондрусевичу вернуться к пастве.

Назначенный патриархом Кириллом на место экзарха Беларуси митрополит Вениамин (Тупеко) пытается "построить" православное священство под знамена Лукашенко. Можно лишь представить себе, каким методами он это делает.

Новая "Солидарность"

Пока я писал этот текст, в отставку ушел протоиерей Сергий Лепин. Он десять лет руководил пресс-службой Белорусской православной церкви и в нелояльности линии священноначалия замечен ни разу не был. Если судить по его аккаунтам в соцсетях, отца Сергия потряс разгром милицией импровизированного народного мемориала в память погибшего от избиений участника протестов Романа Бондаренко.

Священник назвал действия силовиков "сатанинскими". Конечно, молчащих и не вмешивающихся в события в обеих церквях большинство, что, в общем-то, обычно в таких ситуациях. Однако не будет преувеличением говорить о сопротивлении христиан белорусской диктатуре как о явлении. Белорусский мирный протест вообще проникнут для многих христианским духом.

Для патриарха Кирилла и Кремля это предупреждение: попытки превратить церковь в государственный департамент по прославлению власти бессмысленны и бесперспективны даже с точки зрения режима. В эпоху политического кризиса темы, связанные с моральным выбором, становятся для общества основными, а настоящими авторитетом обладают те, кто своим примером помогает этот выбор сделан.

И тогда условные диссиденты оказываются сильнее и влиятельнее официальных структур. Происходящее сейчас в Беларуси можно сравнить с тем, что случилось тридцать лет назад в Польше, когда возник независимый профсоюз "Солидарность", и церковь вместе с христианской интеллигенцией поддержали его. Влияние церквей на постсоветском пространстве по историческим причинам слабее, чем влияние костела в 1980 году в Гданьске или Варшаве. Тем сильнее эффект от шагов, подобных тем, который сделали авторы обращения к белорусам и те, кто к ним присоединился.

Константин Эггерт, DW

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