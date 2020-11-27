ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Тель-Авива устроили эмоциональный перформанс, посвященный событиям в Беларуси

27.11.2020 19:55 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В центре Тель-Авива устроили эмоциональный перформанс, посвященный событиям в Беларуси

4
  • 27.11.2020, 19:02
  • 2,559
В центре Тель-Авива устроили эмоциональный перформанс, посвященный событиям в Беларуси

Фотофакт.

Самый центр Тель-Авива - площадь Дизенгофа замерла в шоке от происходящего. Человек в черной балаклаве оскорблял и избивал группу людей с синими васильками на груди. Затем группа с руками за головой проследовала к стене возле белорусского посольства.

Такой эмоциональный перформанс был устроен группой «Беларусы ў Ізраілі».

Мотивом акции послужила непрекращающаяся жестокость по отношению к белорусам. Васильки на левой груди у собравшихся символизировали те самые метки, которые наносятся на заключенных в белорусских тюрьмах. А также намекают на страшные события произошедшие в Холокосте.

Роль белорусского ОМОНовца исполнил известный израильский актер Михаил Рожецкий.

Собравшиеся записали видео обращение к израильскому МИДу, в котором выразили свое несогласие с вручением Израилем верительных грамот Лукашенко, а также попросили заменить посла Алекса Гольдмана-Шаймана.





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Алесин: У России давным-давно лежат планы взятия Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика