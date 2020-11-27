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В Минске установили главную елку с пиксельной гирляндой в 22 тысячи огней

27.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск начали украшать к Новому году. В центре города уже установили главную елку. Какие игрушки на ней и когда зажгут праздничные огни, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

30 метров новогоднего настроения. Дерево украшают пиксельной гирляндой. Шкаф управлениями спрятан под елкой, оттуда поступает сигнал на каждый огонек. А их почти 22 тысячи.

«Сложная очень система. Если что-то из системы исключить, то она работать не будет. Около 80 программ создано по световому решению. Они меняются через пять-десять секунд и в круговом движении постоянно», – рассказал старший мастер электросетевого района №5 Юрий Сасов.

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А вот игрушек на елке в этом году будет больше. Провели даже конкурс на лучшее украшение. Победные эскизы пока держат в секрете. Вот так создают и праздник. Погода зимнего настроения не гарантирует, зато эти снежинки никогда не растают. Их вырезает фрезерный станок почти без остановок.

«Материал, из которого мы делаем украшения, – в основном поликарбонат монолитный, ПВХ. Изготавливаем тысячи изделий. Те же снежинки, колокольчики, шары, ограждения. Наводим красоту», – отметил мастер участка наружной рекламы Сергей Перов.

В Минске украсят больше 30 елей и установят сотни световых конструкций: фигуры сказочных персонажей, шары, светящиеся деревья. Праздничными огнями столица засияет в середине декабря.

«Наши два основных проспекта будут украшены различными цветовыми композициями. Будут два разных цвета, которые мы используем в оформлении. Пока это интрига. Все увидите своими глазами: проспект Победителей и проспект Независимости в разных огнях», – отметила начальник отдела дизайна рекламного предприятия Татьяна Бугоркова.

Новогоднее убранство теперь и в крупных магазинах. В ГУМе все декорации сделали из картона. Каждая витрина оформлена в своем цвете – монохромно. В этом году ставка на минимализм.

«Сделали акцент на ручной труд. Обычные веера превратились в такие красочные панно. У нас есть панно с цветами пуансетия. Это рождественская звезда – предвестник Нового года. Кружевные снежинки мы сделали тоже интересными. И вы всегда такое же можете сделать у себя дома», – сказала заведующая сектором художественно-оформительских работ Инесса Соломатина.

Игрушки, мишура, гирлянды уже в продаже. На прилавках тысячи вариантов от зарубежных и белорусских производителей. Есть возможность сэкономить. В определенные дни скидки до 30%. Купить живое новогоднее дерево минчане смогут с 22 декабря. По всему городу откроются елочные базары.



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Теги: Минск
 
 
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Всего в городе украсят больше 30 елей и установят сотни световых конструкций: фигуры сказочных персонажей, шары, светящиеся деревья.
 
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