Две фуры столкнулись на МКАД, водителя зажало в кабине (видео)

Источник материала: Onliner

Читатель Onliner Игорь сообщает, что около 18:10 ехал по внешнему кольцу МКАД. На перекрестке с Партизанским проспектом увидел две столкнувшиеся фуры. Кабину одной из них покорежило, водителя зажало. На месте, по словам Игоря, работают пять машин МЧС.

— Скорее всего, первая фура при разгоне выехала на среднюю полосу, а водитель второй фуры не успел среагировать и на полной скорости врезался в первую фуру, — говорит мужчина.

Сейчас на МКАД затруднено движение.

(будет дополнено)