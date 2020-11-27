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Две фуры столкнулись на МКАД, водителя зажало в кабине (видео)

27.11.2020 19:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель Onliner Игорь сообщает, что около 18:10 ехал по внешнему кольцу МКАД. На перекрестке с Партизанским проспектом увидел две столкнувшиеся фуры. Кабину одной из них покорежило, водителя зажало. На месте, по словам Игоря, работают пять машин МЧС.

— Скорее всего, первая фура при разгоне выехала на среднюю полосу, а водитель второй фуры не успел среагировать и на полной скорости врезался в первую фуру, — говорит мужчина.

Сейчас на МКАД затруднено движение.

(будет дополнено)

 
 
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Читатель Onliner Игорь сообщает, что около 18:10 ехал по внешнему кольцу МКАД. На перекрестке с Партизанским проспектом увидел две столкнувшиеся фуры. Кабину одной из...
 
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