Купаловцы озвучили «Белую книгу правосудия». 139 рассказов о пытках и преследованиях

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Истории звучат голосами актеров Национального академического театра Янки Купалы.

В Минске презентована «Белая книга правосудия» — сборник из 139 рассказов о пытках и преследованиях участников протестов, начавшихся в Беларуси после 9 августа.

Истории звучат голосами актеров Национального академического театра Янки Купалы, уволившихся в знак протеста против насилия в стране.

— Мы начали собирать эту книгу в те дни, когда вся Беларусь захлебнулась от новостей о том, что творилось трое суток в застенках многочисленных РОВД, СИЗО и тюрьмах. Тогда, казалось, даже власть была впечатлена размахом насилия, министр внутренних дел попытался принести неуклюжие извинения. Звучали обещания во всем разобраться и провести расследования. Спустя несколько месяцев очевидно, что расследований беларусское общество не дождется, — говорится в обращении авторов проекта.

Книга подготовлена при сотрудничестве Беларусь в фокусе, Беларусского Пресс-клуба, независимых беларусских медиа, Бeларусской ассоциации журналистов (БАЖ), независимой организации «Правовая инициатива», лишенного регистариции правозащитного центра «Вясна».