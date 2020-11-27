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Правозащитники признали политзаключенным минчанина, которого судят за надпись на месте гибели Тарайковского

27.11.2020 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники признали политзаключенным Максима Павлющика, которого 27 ноября начали судить за надпись на народном мемориале Александра Тарайковского, погибшего 10 августа во время протестов.

Правозащитники признали политзаключенным минчанина, которого судят за надпись на месте гибели Тарайковского
Максим Павлющик.

«Написание на асфальте надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства сотрудниками милиции демонстранта Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом его нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы», — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций, которые потребовали немедленного освобождения Павлющика.

26-летний Максим Павлющик, а также 25-летняя Мария Бобович, ранее уже признанная правозащитниками политзаключенной, обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет) и умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенных общеопасным способом либо повлекших причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК, максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет). Оба обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело рассматривает суд Фрунзенского района Минска.

Правозащитники признали политзаключенным минчанина, которого судят за надпись на месте гибели Тарайковского
Надпись, за которую судят молодых людей.

Бобович и Павлющик 9 сентября пытались восстановить мемориал Тарайковскому. Они написали краской на асфальте возле станции метро «Пушкинская» каждый по несколько букв из фразы «Не забудем».

Ранее сообщалось, что вместе с Бобович был задержан 42-летний Денис Греханов, которого затем признали политзаключенным.

В списке политзаключенных сейчас 145 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники признали политзаключенным Максима Павлющика, которого 27 ноября начали судить за надпись на народном мемориале Александра Тарайковского,...
 
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